美麗島電子報董事長吳子嘉披露自己和柯P在LINE上的對話，他氣憤的說，要求與柯文哲見面討論活動內容，但卻吃了閉門羹。（記者林雅惠攝）

民眾黨總統參選人柯文哲原定下周六（22日）參加「董事長開講粉絲見面會高雄場」，卻傳出因為報名人數不如預期突然取消。柯辦發言人陳智菡回應，被解讀暗指吳子嘉要忙辦郭台銘的場次，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批柯文哲「放狗咬人」，引發外界猜測。吳子嘉今也公開回應，「我跟柯文哲吵架嘛！」還開玩笑的說，「他當著我的面，我就把他扁一頓了」；不過吳也提到，柯文哲把總統大選當綜藝節目處理，希望柯以後還有機會參加董事長開講，但要請柯面對台灣人民關心的問題。

吳子嘉今舉辦「董事長開講粉絲見面會」郭台銘場，披露自己和柯P在LINE上的對話，他氣憤的說，要求與柯文哲見面討論活動內容，但卻吃了閉門羹，等了3天無回覆，直到傳訊向柯P表示，動員效果不佳，高雄場次將取消，柯則是回，「報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」

有網友提問「吳子嘉董事長，你和柯文哲怎麼了？」 吳子嘉也笑著說，「我跟柯文哲吵架嘛！這麼簡單的事情」，吳也還開玩笑的說，「他當著我的面，我就把他扁一頓了」。

吳子嘉隨後特地站起身說「我非常憤怒呀」，一個禮拜之前他幫舉辦柯文哲粉絲見面會，創下台灣將近300萬人次的流量。而當時吳子嘉問了2個重要問題，第一個問題是「台灣的何去何從」、第二個問題則是請柯解讀、批評，民進黨總統參選人賴清德投書外媒的「四大支柱」，吳子嘉認為那是騙局、謊言，但柯文哲沒有回答。

吳子嘉表示，這就是柯文哲跟他的問題，柯文哲把總統選舉當作一個綜藝節目在處理，但他是把總統選舉當成關心未來台灣100年的大事情，這是戰爭與和平的選擇。

吳子嘉說，希望柯文哲以後能夠繼續有機會參加董事長開講，但是要認真的回答國家大事，不要唬爛，不要再罵太監甚麼亂七八糟的東西，乖乖的面對台灣人民關心的議題，一題一題的解答台灣人民的痛苦，跟台灣人民需要解決的方案，請柯市長面對問題。但吳子嘉也強調，「我跟他一點問題都沒有」。