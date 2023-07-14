大溪木藝生態博物館「世代傳薪-陳柏融父子木雕工藝展」今起開幕。（木博館提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市立大溪木藝生態博物館於「藝師館」呈現大溪在地木職人故事，今起「世代傳薪-陳柏融父子木雕工藝展」開幕。陳家父子跳脫傳統大溪家具、神桌的雕刻裝飾，從鑿花技法中的透雕切入，讓雕刻本身即是獨特藝術作品，以精湛寫實雕刻技法，詮釋刻畫自然界生命最美樣態，展現的創作能量成就細緻雕刻工藝，值得細細品味。

木博館表示，藝師陳柏融從小就展露工藝天分，中學時期開始學習傳統木雕，後因市場消費型態、民眾生活起居習慣改變影響，轉向藝術創作，作品屢於國內各項比賽獲佳績，且受邀於總統府、公務機關或不同民間單位展出，並獲台灣工藝之家殊榮。這次特展「生命系列」作品刻畫自然意象理念，其中「三代同堂」及「全家福」，更是陳柏融師法自然的經典代表作之一，工藝精湛值得觀賞。

第二代藝師陳泓儒、陳宥升都在17歲時，追隨父親投入木雕創作，在父親要求下，完整習藝3年4個月後，秉持一藝致精的職人精神，至今創作10多年不曾懈怠。這次展覽，長子陳泓儒的作品「豐收」是觀察南瓜生長，歷經風雨日曬最終結成纍纍果實，次子陳宥升的「升」系列為觀察棄置的絲瓜綻出新芽，驚嘆其強韌生命力而觸動創作靈感，創作主題皆流露對萬物時序與自然界的生命意象之關懷，又不失年輕一代的思維。兄弟倆和大溪年輕一代木藝師組成共學團體，在團體中彼此交流創作經驗，盼以團體力量促進大溪木產業在當代轉型與再生可能性。

木博館表示，這次展出作品逾10件，其中包含兄弟倆利用木餘料創作的文創商品及生活小器物，另有父子3人協力創作的「花堵」及「龍榜」，是陳柏融傳承倆兄弟傳統鑿花技藝，每一刀一鑿更是父子情深的期許。展期至明年年中，另將於7月19、23日辦理2場推廣活動，由陳泓儒進行作品導覽，及帶來木香料手作體驗活動，帶領觀眾以五感體驗認識木料及餘料再利用，歡迎民眾一同參與。