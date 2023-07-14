堺雅人主演《VIVANT》劇情保密到家。（KKTV提供）

日劇《隼消防團》改編自暢銷作家池井戶潤同名作品，由有著「變色龍演員」之稱的中村倫也主演，也是他年初宣布結婚後首度擔任主演。故事描述一位天才型新銳作家三馬太郎決定移居鄉間，並參與了當地義消工作，卻捲入村落可怕的暗黑事件，中村倫也就在記者會推薦：「這是一部在田園小鎮上發生令人戰慄事件的神秘作品！很適合夏天需要一點刺激時看！」

該劇選在綠意盎然的鄉間開拍，令渴望田園生活的中村倫也算是另類的夢想實現，而飾演神秘女主角的川⼝春奈則表示每天都被叔叔們圍繞著，「每天都感到幸福」，但也羨慕義消團的好感情，開玩笑說也想要成為消防隊成員。而由於劇中有不少滅火場景，拍攝起來困難度很高，飾演義消團成員之一的生瀨勝久分享，他們曾經花了一整天排練某個需要連續拍攝長達4分鐘的滅火鏡頭，都沒有成功，隔天正式開拍時，大家還認定「絕對做不到」，沒想到居然順利完成，當下所有人都鼓掌歡呼，氣氛熱烈非常團結，也希望觀眾能看到這精彩的一幕。《隼消防團》14日起，每週五在KKTV獨家跟播。

另外，夏季日劇還有堺雅人主演《VIVANT》 ，開播前劇情保密到家，連日本官網也僅曝光極少、無法看出任何端倪的劇照，是日劇史上頭一遭，連堺雅人都開玩笑說：「在街上碰到我的話，請不要問我任何問題！」；傑尼斯夯團「Snow Man」成員目黑蓮初次獨挑大樑《一兆$遊戲》，與佐野勇斗組成創業搭擋，挑戰賺進能買下世界任何東西的金額1兆美元，3部消暑爽快大作都能在KKTV收看。