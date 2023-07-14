「我從趙少康那邊知道一個內幕，不要以為連宋合是很容易的」，郭正亮12日在中天電視主播李珮瑄主持的《綠也掀桌》爆料，2004年當時，總要有人帶話給宋楚瑜，「難道你還要獨立參選？還要重複一次2000年？」 連宋的心結有多重，都可以「連宋合」，「結果現在侯跟韓是什麼事嘛！竟然不能處理？韓國瑜又沒有要選」，郭強調，朱立倫有很大的責任！

「連宋合」是很了不起的工作，郭正亮披露，其中有一場，趙少康代表宋楚瑜，去跟國民黨的「頭人」溝通，那是最後一場，溝通完宋楚瑜就要決定要不要跟連戰合作。

至於是哪些人有份量來談這件事情？郭正亮直言，趙少康是其中之一，親民黨還有誰並不知道，而國民黨重要的政黨領袖都出面了，大概有5個人。

「我的意思是這絕對不是不能談」，郭正亮解釋，連宋在2000年的時候，關係非常不好，遠遠超過侯韓；連宋的心結有多重，都可以「連宋合」，甚至後來兩個政黨還合併，那是多困難的工作！

前立委郭正亮。（資料照片）

「結果現在侯跟韓是什麼事嘛！竟然不能處理？或者處理到這樣有點糾纏」，郭正亮說，「這讓我實在難以想像！」

郭正亮強調，韓國瑜又沒有要選，連宋那一年是2個人都要選，而且宋楚瑜也不認為輸，最後還願意當副手，這有多難！當年國民黨可以做到的事，為什麼現在做不到？不覺得很奇怪？「講白了，朱立倫和侯友宜都有很大的責任！」

郭正亮更說，林義雄用所有聲望賭陳水扁，幫忙排除所有障礙；跟當年吳伯雄幫馬英九完全一樣，全力挺馬英九。國民黨現在有這種主席嗎？朱立倫有很大的責任，對比一下當年吳伯雄怎麼做主席，林義雄怎麼做主席，就是看到「大我」！