國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，國民黨7月23日全代會迫在眉梢，國民黨立委鄭麗文多次向黨內喊話「侯下韓上」，侯辦執行長金溥聰暗指「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」。前立委郭正亮則預言表示，全代會並不會通過「換侯」。

郭正亮今(14日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，金溥聰不用擔心7月23日之前的黨內中常委、全代會會有人作亂，他認為，都不會過。因此不需要在723之前，去跟鄭麗文、前立委蔡正元對槓。

郭正亮接著表示，既然723不會過，金溥聰就安靜一點，等723之後，國民黨已經做了決議，每個人的行為會開始做調整。可是這些人現在被他惹起來，接下來要如何整合？郭正亮建議，請總幹事學學太陽，不要學北風，因現在對槓的這些人，以後都是要整合的人。

郭正亮認為，金溥聰怎麼可能下令打民眾黨總統參選人柯文哲，也要爭取柯文哲的票，不然到時怎麼當選。郭正亮也曾建議民眾黨，不要批侯友宜，因為未來還要整合，一旦產生怨恨，就很麻煩。