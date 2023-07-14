土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）本週五（14）表示希望黑海穀物協議的相關各方能夠延長這項即將在下週一（17）到期的協議，而稍早俄羅斯總統普丁已經答應延長黑海協議延長，並且他準備邀請普丁今年8月前來土耳其開會。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）14日報導，艾爾多安在伊斯坦堡周五祈禱結束後對記者表示：「我們正準備在邀請俄羅斯總統普丁來土耳其。我們對於延長黑海穀物協議持有相同的看法。」

他補充道：「聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres）寄了一封信給普丁。我希望這封信能夠讓我們和俄羅斯共同努力，確保穀物協議能夠延長。」就在稍早，普丁已經宣布同意延長黑海古物協議。

而普丁週四（13）才警告說，沒有任何一項條件，符合莫斯科繼續續簽，普丁在電視訪問中說：「我想強調，沒有任何一項條件（烏克蘭）有達成，一項也沒有。這（協議）完全是單方面的。」他還補充說：「我們會考慮該怎麼做，我們還有幾天的時間。」

這項由埃爾多安幫助調解的協議已經允許烏克蘭在黑海上運送超過3200萬噸的穀物，經過俄羅斯的軍艦。

大部分穀物用於餵養非洲、中東和其他發展中國家的人們。如果再次封鎖出口，食品價格可能會比現在更加飆升。

一年前，土耳其、聯合國、俄羅斯和烏克蘭在伊斯坦堡簽署了一項協議，以恢復3個烏克蘭黑海港口的穀物出口，這些港口在俄烏戰爭開始後暫停了。在伊斯坦堡成立了一個聯合協調中心，該中心由3個國家和聯合國的官員負責監督運輸。

土耳其因其在烏克蘭和俄羅斯之間扮演獨特調停角色而受到國際讚譽，他們一再呼籲基輔和莫斯科通過談判結束戰爭。俄羅斯官員強烈暗示他們可能會阻止延長穀物協議，並抱怨該協議的部分允許俄羅斯出口的條款未能履行。