在日本曾有「性愛帝王」封號的傳奇AV男優加藤鷹，引退逾10年終於重返幕前，近日受邀來台與SWAG平台人氣主播前輔導長內內合體，從14日至18日連五天直播，兩人會擦出什麼火花引起討論。內內今（14）日接受《中時新聞網》專訪，與加藤鷹初見面握手時就被「挖呀挖」，她也透露想學指技，回家把男友弄得舒舒服服。

內內受訪時提到加藤鷹在AV界是神一樣的存在，能與他合作既緊張又期待，但與加藤鷹合作一事也只讓男友知道，男友對她能有這個新體驗也很期待，因為加藤鷹曾是男友D槽會出現的「老師」；內內也表示要向加藤鷹老師學習指技，回家把男友弄得全身上下都舒服。

內內被加藤鷹金手指挖呀挖，害羞得措手不及。（圖／摘自中時新聞網娛樂YouTube）

而內內與加藤鷹初見面握手時，加藤鷹還使出「金手指」對她的手挖呀挖，讓她害羞得措手不及。從今日晚間至18日，內內都將與加藤鷹一起在SWAG平台合體直播，許多粉絲都很期待欣賞兩人的「深度連結」。

其實加藤鷹從引退之後，64歲的他狀態都一直受到討論，先前還有「金手指」破爛不堪的照片，或是他滿臉皺紋憔悴模樣流出，如今相當有朝氣的來台灣跑活動，也讓不少老司機看了很欣慰，迫不急待看到他使出「招牌金手指」。