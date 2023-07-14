2023世界客家博覽會開幕晚會首創以多元展演型態，揉合歌唱、戲劇、舞蹈、科技展演等形式，打造8月11至13日連3天不同主題節目，以「天光日个客家三部曲」為主題呈現。桃園市文化局表示，本次以客家歌曲為主，邀請眾多國內外客籍歌手及演員聯合匯演，超過40組音樂人及演員一起共襄盛舉，讓開幕晚會更別具意義。晚會採線上及實體通路免費索票，更多資訊可至世客博網站查詢。

文化局表示，開幕晚會除邀請重量級客家歌手及不同文化背景的藝人演唱外，更邀知名戲劇演員加入，打造別開生面的晚會，為世客博打造限定版的開幕演出。節目呼應大會主題「Travel to tomorrow天光日个客家」，以旅遊概念出發規畫三部曲。

3天節目以2位客家青年的旅途串聯，旅遊也是作客的行為，透過旅行呈現山、河、海的多元演出面貌，山代表父親，河代表母親，從客家人自身成長的文化環境出發，透過旅程，帶出客家人的生活文化，最後一起邁向象徵世界的海，展現客家文化遍地開花。

文化局說明，這次節目內容由總統籌暨監製湯昇榮、總導演曾慧誠及柯智豪擔任音樂總監，共同打造3天創新展演節目。第1天以「山个飛行」從客家族群開墾的源頭出發，踏上探索根源與未知的旅程，遨遊於山間，打造出多元的客家世界，當天演出將邀請新生代饒舌客家歌手Yappy攜手國立台灣戲曲學院青年劇團及A_Root同根生開場，並由田屋北管八音團、賴仁政、謝宇威、蕭煌奇、老豹卜亞、生祥樂隊、桑布伊、陳永淘、湯宇歆、ALL IN 5等眾多團隊演出，一起打開客家的多重宇宙。

第2天「河个相佮」以河壩柔韌的河流如同母親灌溉大地，孕育多元客家文化，演出內容除邀請女性歌手米莎、周蕙、朱海君、琳誼 Ring、彭佳慧、楊淑喻、官靈芝、幫聽轟特與演員徐麗雯，一起展現串起跨越世代及語言的組曲，唱出客家傳統女性不同階段的生命歷程。

再加上山狗大後生樂團、羅思容及嬉班子樂團展現出客家女性的柔軟與堅毅，以及春麵樂隊、王若琳、郭子乾、羅文裕、方宥心、許安植、李杏等歌手演員藝人共演，以戲劇、歌唱、舞蹈形式，為知名的客家電視劇《茶金》寫下續篇，傳遞過往台灣茶伴隨客家文化一步步邁向世界各地的故事。

文化局表示，最後1天主題將以「海个無驚」透過海的廣闊且具生命力來代表客家接納多元創新與冒險，飄越汪洋大海，聚落凝結客家精神與文化，由獲得2次金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒與山平快攜手不同背景語言的黃宇寒、光良、Mathew Ngau Jau、保卜·巴督路一起共演展現客家人不怕輕視與挫折，透過多國語言、多族群歌曲的穿插匯演，唱出客家人儘管著落異鄉，卻也從此落地生根的勇氣。

文化局表示，3天演出節目融合跨界、包含與樂興之時管絃樂團、台北愛樂兒童合唱團、三牲獻藝等團體聯合演出，節目精彩可期，演出當天還有更多精彩卡司，敬請期待，演出地點位於桃園陽光劇場，自7月16日起開放KKTIX索票及紙本索票，索完為止。