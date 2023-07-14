減碳議題近來成為全球關注焦點，臺灣企銀以「蔬食減碳 綠能共享」概念為主軸推出「永續生活卡」，將ESG永續發展精神融入信用卡產品中，因充份發揮產品特色，在策略、執行、創意、成果等面向，獲「AREA亞洲企業社會責任獎-綠色領導獎」。「AREA亞洲企業社會責任獎」由非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦，以認證及表彰實踐永續發展的企業為宗旨，是亞太地區企業界每年重要評鑑活動。臺灣企銀本次勇奪「綠色領導獎」項目，顯見該行在節能減排、產品設計及對環境的保護等領域努力改善，且將環境效益納入永續發展戰略，並設立年度報告追蹤績效。永續生活卡卡體採用PETG環保材質製作，無毒、無味的聚酯材料，並有絕佳的透明度及耐熱性，銷毀時不會排放有毒氣體，降低對環境衝擊。為倡導減碳綠能產品精神，以單產品雙主軸方式規劃，「永續生活悠遊卡」以綠食減碳、健康生活為主，健康生活日於提倡低碳食物里程及友善土地的生機通路刷卡享最高5％回饋，綠食減碳日則於行政院環保署公告的以環境友善為理念之特選綠色餐廳，也可獲最高10％回饋，帶領客戶從日常中落實綠色生活。另「永續生活一卡通卡」強調綠能運輸、共享交通，回饋範圍包含三大共享交通及全台自行車，在大眾運輸及綠能交通刷卡亦可獲最高450元回饋，使用範圍相當廣泛，確保符合不同族群之綠色消費需求，且每年全球四大環境保護公民運動節（4/22世界地球日、6/5環境日、9/22無車日及11/25無肉日），推出綠色通路加碼活動，透過刷卡回饋活動廣宣倡導，用消費力量守護地球。臺灣企銀環保材質信用卡累積發卡比率已達23％，同時透過獎勵活動引導客戶申辦電子帳單取代紙本，電子帳單申請件數年增率35％外，該行進一步優化線上辦卡流程，線上申辦信用卡件數年增率亦達43％。身為臺灣唯一中小企業專業銀行，因應來自氣候變遷的挑戰及回應國際投資人的期待，臺灣企銀於2022年完成全行各單位溫室氣體盤查，訂定漸進式減碳目標，透過系統監控營業據點用電、提升再生能源使用率等措施發揮減碳功效，從自身做起減少碳排放，並帶領客戶一起邁向綠色永續發展。