台北市1名胡姓男子，去年12月5日上午，在北市聯合醫院忠孝院區候診區抽菸，遭民眾制止，因而拿出水果刀揮舞，嚇壞在場民眾。（翻攝畫面）

台北市1名胡姓男子，去年12月5日上午，在北市聯合醫院忠孝院區候診區抽菸，遭民眾制止，因而拿出水果刀揮舞，嚇壞在場民眾，警方獲報將其逮捕送辦，法院依恐嚇公眾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

判決書指出，胡男在南港區忠孝醫院1樓檢驗科前等候區抽菸，遭一旁民眾制止，因此心生不滿，從外套中取出水果刀在手上把玩，甚至持刀指向其後方、背對他坐在椅子上的人，又將刀朝他前方的人揮舞，最後將刀置放於公眾往來所得見之檢驗科前椅子坐墊上，而以此等加害生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公安。

法官審酌，被告為智識成熟之成年人，僅因在醫院內抽菸遭人制止，即在民眾得以進出之醫院，以前揭方式恐嚇公眾以宣洩情緒，使公眾因此感受到不安與恐懼，公共秩序遭受破壞，所為誠屬非是；惟念其坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、恐嚇公眾之手段，依恐嚇公眾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。