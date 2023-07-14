前新竹市議員、行政院政務顧問兼神腦董事長鄭宏輝先前遭台北市議員游淑慧指控性騷，鄭宏輝14日晚間在臉書發文，指厭倦黨內外政治鬥爭，他將辭去神腦董事長一職，同時對國民黨立委參選人游淑慧抹黑他性騷的烏龍事件提告。

鄭宏輝在臉書指出，國民黨的游淑慧在烏龍爆料的記者會後，經過整整1個月，至今沒有一個受害者出面，沒有任何照片影片，沒有任何證據文件，連個LINE截圖也沒有。做為一個被誣陷的受害者，已經要求行政院交通部、中華電信啟動性平調查。

鄭宏輝說，這1個月來，完全沒有任何當事人出面的抹黑，讓調查陷入空轉停擺，即便要辯駁，也沒有對象可以陳述，他也說游淑慧雖為國民黨立委參選人，但她在新聞採訪透露烏龍爆料資料來自綠營內鬥，讓他更失望寒心，因此下週上班日，將正式對游淑慧提出告訴。

同時，鄭宏輝也宣布，辭任神腦國際董事長一職，他說擔任神腦公司董事長，本就非他主動去爭取，而是受邀擔任。中華電信、神腦國際都是上市公司，為維護股東權益、維持公司順利營運，不要讓公司運營受政治抹黑所干擾，他決定主動辭去董事長職務。

鄭宏輝也表達要對黨內外的政治鬥爭，表達最深沉的厭惡。除這次綠營黨內黑手操作，讓游淑慧可以造謠抹黑外，這幾年民進黨在新竹的內鬥，他的感受特別深刻。

鄭宏輝舉例，包括2020立委選舉，某團隊提供不實資料給外黨，造謠扯後腿，與這次游淑慧案的手法如出一轍。2022新竹市長提名，直接透過手段沒收初選，指派民調只有他三分之一的特定人選。到現在，持續的媒體操作，一連串持續的政治追殺還沒有停止。

鄭宏輝也提到，選擇辭職的此時，他要給過去30年深愛的民進黨一個忠告。團結都不一定能勝選，即便現在綠營民調領先，內鬥才會是2024最大的危機。