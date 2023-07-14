與網友"阿宏"約會遭丟包 女呆坐公車站落淚求助!│中視新聞 20230714

到底真相是什麼？台中一名林姓女子與男網友「阿宏」到嘉義遊玩，結果途中林女慘遭丟包，崩潰報警求助，而警方的密錄器畫面曝光後，網友發現，林女當時哭著說是幫阿宏按摩，藉此賺錢養家，結果阿宏沒付錢就人間蒸發，對此，有PTT鄉民氣得狂罵三字經，甚至要求阿宏出面，直說：「有種跟我吵」。

日前台中一名住在太平區的林姓女子，透過交友軟體認識男網友「阿宏」，相約由阿宏開車一起到嘉義玩，未料抵達嘉義後，阿宏聲稱「找朋友拿東西」，竟然從此人間蒸發，疑似故意將林女「丟包」。

由於林女身上並沒有帶錢，只能無奈地走到公車候車亭坐著，甚至壓抑不住委屈的情緒，當場落淚大哭，後來實在沒有別的辦法，只好報警求助，員警抵達現場後，想起嘉義市政府社會處有提供「川資」服務，隨即替林女申請單程返鄉乘車換票證，最後林女終於順利回家。

事件曝光後，引發網友熱烈討論，然而，有眼尖的人看完新聞裡員警密錄器的畫面後，發現兩人根本不是網戀，林女當時委屈地說，「我是幫他單純按摩，賺錢養家，他沒給我錢，就把我丟在這」、「我也沒有錢，我不知道怎麼跟家人交代」，林女一邊講一邊潸然淚下，還為自己壓抑不住的情緒和員警道歉。

對此，有PTT鄉民火大發文，「阿宏事件我一定要澄清說明一下」，認為這起事件根本就是按摩收錢的交易，「阿宏這垃圾！做完了不給錢就丟包這位小姐，也難怪人家哭成那樣，還被誤解為太胖、太醜，才被丟包」，原PO頻頻為林女抱屈，更是氣得狂飆三字經，甚至要求阿宏出面，「林北很不爽你，有種站內信我吵架」。

貼文一出，引來網友回覆，「阿宏這樣不行啦」、「應該是本來約好按摩，爽完覺得不值得但又不想付錢，就載去嘉義丟包」、「不帶錢也很奇怪吧」、「到底哪邊在唬爛」、「這種說詞很難說服人」，然而也有人認為，僅憑林女的說法不能還原事件原貌，還是抱持保留態度。