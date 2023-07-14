百萬YouTuber蔡阿嘎日前上傳一則題為「日本5家超難吃連鎖地雷店」的影片，掀起爭議，並引發台日網友的抨擊聲浪，事後他緊急下架相關影片並多次發聲道歉。沉澱數日後，他再度重啟日本行系列影片，豈料卻又再度遭到日網友炎上。

蔡阿嘎近日在YT頻道上更新一則題為「絕對真實日本殘酷街訪！山下智久跟蔡阿嘎到底像不像？」的影片，其內容中可見他拿著山下智久及自己的照片，走在日本街頭上，對路過的行人詢問：「蔡阿嘎與山下智久像不像。」據影片中的畫面顯示，受訪者們大多給出否定的回答。

絕對真實日本殘酷街訪！山下智久跟蔡阿嘎到底像不像？（影片來自蔡阿嘎YouTube，如被移除請見諒。）

相關影片PO出後，引發一陣討論聲浪，更有網友在PTT版上發文爆料，指出其影片的留言區中，有不少日本網友前來留言抨擊，PO文者也在文中分享幾則日本網友的看法：「永遠不要再踏上日本的土地，像你這樣的人很煩人」、「拍完道歉影片又來日本了嗎？說實話我不想讓你再來了。」

事實上，日本男星山下智久的因帥氣外貌及擁有六塊肌的身材，擄獲不少粉絲的心，台灣更有不少人以山下智久為榜樣，並以「某地山下智久」為代稱，其中，蔡阿嘎便自稱是「嘉義山下智久」。對此，山下智久日前來台宣傳新作品，被問及此事時，也謙虛表示：「我覺得沒有比這更光榮的事了，這讓我知道在台灣也有很多男生支持我。雖然覺得不好意思，但我會更加努力，帶給大家更好的作品。」