針對「新台灣人」戴維斯14日遭到傷害罪起訴之事件，以下是新北國王所發布的聲明內容：「針對新北國王球員戴維斯（Quincy Davis III）遭桃園地方檢察署起訴之事件，經檢察官認定並未涉及違反保護令等家暴罪責，惟起訴普通傷害罪部分，因應聯盟 7 月 14 日之聲明，球團將與戴維斯配合聯盟紀律委員會之調查。

球團目前已協同律師處理後續訴訟事宜，將靜待傷害罪起訴之司法判決結果，再與聯盟研議後續處置方式。」