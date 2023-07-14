蔡正元炸了! 徹底狂轟金溥聰

侯友宜競辦執行長金溥聰日前表示，內鬥不解決，全代會後還是會持續，就像「青春痘膿包一定要擠出來」。前國民黨立委蔡正元則回應，金溥聰的說法是街頭小混混的說法，作為頭號輔選幹部張牙舞爪，是真心在幫侯友宜嗎？還是想藉由侯友宜掌握權力滿足控制慾？說兩句邱毅的好話，會損及金溥聰哪根毛？有需要把所有人都得罪光，來彰顯你個人的光彩？「金溥聰，你不是咖啦！我根本瞧不起你！」

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰13日接受網路節目「今天誰來沛」專訪時說，侯友宜有優良特質，換侯是不可能的事，金溥聰更強調，現在民進黨坐山觀虎鬥，內鬥不解決，7月23日全代會後還是會持續，就像「青春痘膿包一定要擠出來」。

前國民黨立委蔡正元受訪時則回應，「我還能有青春痘是一種恭維，不過我臉長的蠻帥氣的，沒有青春痘」。他說，「膿包可以擠，包不住的膿水呢？」做為輔選侯友宜的頭號幹部，竟然很囂張，對任何事情好像要拿小刀四處砍人！

蔡正元表示，如果他真心輔選侯友宜，他應該說，邱毅對國民黨和馬英九的貢獻，人盡皆知，功不可沒，作為國民黨前秘書長，由衷感激。這樣不是話說得很好聽？竟然說邱毅要戰功就給他吧，好像功是金小刀給的，「你是什麼咖啊？」

蔡正元直言，金溥聰的說法是街頭小混混的說法，不是一個輔選幹部應有的說法。他如果真心要幫侯友宜，應該很和氣，很低姿態，甚至可以跟鄭麗文喊話，結果不是。作為頭號輔選幹部張牙舞爪，是真心在幫侯友宜嗎？還是想藉由侯友宜掌握權力滿足控制慾？

蔡正元提到，金以前最擅長的就是把馬英九的影片拍得非常帥氣，讓馬英九非常滿意。但馬英九帥氣大家都知道，拍得再好看的影片，幫助也有限。蔡正元認為，說兩句邱毅的好話，會損及金溥聰哪根毛？有需要把所有人都得罪光，來彰顯你個人的光彩？「金溥聰，你不是咖啦！我根本瞧不起你！」

至於會不會擔心黨中央開鍘？蔡正元說，黨中央沒有人有那個權力，也不在乎黨中央是誰，這個黨中央保鮮期限就到明年1月份而已，沒什麼稀奇。