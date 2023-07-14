大陸女神Angelababy（baby，楊穎）和黃曉明離婚後，全力拚事業，在戲劇、綜藝和時尚活動上都有亮眼表現，之前他到巴黎參加活動，還帶著兒子小海綿同行，有網友就在街頭偶遇她，大讚她本人又瘦又漂亮，也相當親切，而她也罕見曬出火辣比基尼照，卻引來正反兩極評論。

雖然baby已是1個孩子的媽，但仍保有纖瘦身材，只見她曬出的比基尼照中，不僅一雙逆天長腿吸睛，平坦小腹和無贅肉緊實身材更是搶眼，讓粉絲都驚呼「辣到流鼻血」、「像沒生過一樣」、「好美，腿好長」、「根本不用修圖」。

Angelababy生過小孩身材依舊纖瘦。（圖／取自Angelababy的IG）

不過也有部分大陸網友批評「這麼柴瘦，穿什麼泳裝呀」、「中國明星有Angelababy，真的是娛樂圈的恥辱，好丟人的感覺」，對此，也有網友跳出來緩頰，認為每個人都有穿衣自由。

網友偶遇Angelababy。（圖／取自微博）

其實，baby這趟到巴黎工作也有帶上兒子小海綿，就有網友曬出偶遇她的合照，大讚她完全沒有明星架子，還用廣東話跟網友聊天，而當天綁著雙麻花辮、身穿白色T恤搭黃色吊帶褲的baby，整個人狀態非常好，宛如少女般的美貌令人驚艷不已。