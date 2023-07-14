澎恰恰（左）用「復仇者聯盟」形容劉易蓁。（陳俊吉攝）

澎恰恰（左）對劉易蓁相當信任。（陳俊吉攝）

澎恰恰坦言還抱有電影夢。（陳俊吉攝）

澎恰恰透露目前債務已請人協商。（陳俊吉攝）

澎恰恰。（陳俊吉攝）

澎恰恰除了泡菜外，還趁夏日推出柚香脆蘿蔔等新品。（陳俊吉攝）

澎恰恰4月自爆還有6千萬債務，並表示僅靠演藝圈工作無法順利償還，因此決定創業販售黃金泡菜，常與藝人合作電商的合夥人劉易蓁，透露第一個月營業額高達100多萬元，之後有意將事業版圖拓展到全華人世界。談到合作契機，劉易蓁笑言：「跟澎哥接觸後，發現他不是壞，是笨」。

澎恰恰2020年宣布破產，表示過去為了電影夢，積欠2.4億龐大債務。目前主持節目、演出舞台劇的他，談到未來的工作計畫，坦言還是懷抱導演夢，未來也不排斥再拍電影，但前提是一定要按部就班，等到資金全部到位再拍，「等到債務都處理完，想要拍一部賺錢的電影」。

對於澎恰恰的電影夢，劉易蓁大力支持，「從哪邊跌倒就要哪邊站起來！相信澎哥副業成功，被大眾信任後，就會吸引到很多資源，說真的，澎哥有時候講的內容真的很不錯，所以我們也希望等他債務處理完之後，可以拍一部賺錢的電影」，頗有行銷頭腦的劉易蓁說，屆時一定會幫助澎恰恰尋找優秀演員，讓他有機會說出想說的故事。

目前的6千萬債務？澎恰恰強調自己絕對不是不還錢，日前也已經委託友人幫忙協商，「效果滿好的，有跟債務人談好還款方式，大家都願意接受，現在算是幾乎都解決了」，他說多虧協商，現在心情輕鬆很多，不會再像過去唉聲嘆氣，煩惱如何過日。

劉易蓁去年在朋友的介紹下，與澎恰恰認識，經過幾次交談，發現澎恰恰很有內涵，「澎哥不管在想法還是談吐都很有墨水，尤其在藝術創作方面。他很像誤入叢林的小白兔，明明能力很強，但對於金錢方面不知道如何經營，導致後來這樣」。

澎恰恰坦言對金錢沒有觀念，「錢給我，我不知道該怎麼辦，所以我一直都希望能有團隊幫我處理所有的事情，包括收入、規劃」。與劉易蓁熟識後，澎恰恰主動提議創業，劉易蓁認為澎恰恰的本質很好，所以決定出手幫助。對於劉易蓁的出現，澎恰恰相當感激，「他們就像是復仇者聯盟，專門救助瀕臨邊緣的人」。

他透露過去跟年輕團隊合作，被部分年輕人輕浮態度嚇到，加上因為年紀產生的代溝，時常無法順利溝通，所以他並不完全信任年輕人。這次與劉易蓁合作，他是百分百信任，全權將泡菜事業交給對方打理，自己專心發展演藝工作，「我現在至少輕鬆3分之2 ，泡菜交給年輕人規劃，我可以繼續創作、表演。」

劉易蓁透露，澎恰恰第一次直播介紹泡菜時，線上共有4千多人觀看，最後下單數只有2筆，「我其實有嚇到，因為這跟我們過去的經驗是完全不同，一直懷疑是不是看錯，而且我也不敢跟澎哥講，只能說還不錯，後來發現吃瓜群眾真的很多」。

對於澎恰恰一有負面新聞就會被無限放大，劉易蓁既心疼又感嘆，「澎哥的形象很難被翻轉，他做正向的事情，大家都不會在意，所以我們跟澎哥一直努力，想要洗掉原本的標籤」。他說，自從創立泡菜品牌後，澎恰恰每件事都親力親為，付出的努力遠超過想像。

有因為意見不合發生爭執嗎？澎恰恰笑說沒有人敢罵他，劉易蓁則表示完全沒有，「我覺得澎哥滿尊重年輕人，很多時候都會聽取我們的想法，而且這次創業，是希望能做一個20、30年，甚至50年的品牌，不是東西賣完就結束」，他自信透露產品銷售後，有超過9成的好吃評價，讓他們更有信心在夏日推出黃金辣泡菜、黃金海帶絲、柚香脆蘿蔔等新產品。