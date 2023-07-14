台灣網球好手謝淑薇上月與中國大陸女將王欣瑜攜手稱霸法網，本月溫布頓轉與老搭檔、捷克老將史崔可娃（Barbora Strycova）合作，今在女雙4強力戰86分鐘，以6比4、6比1擊退捷克布茲可娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo），謝淑薇生涯第7次殺入大滿貫女雙決賽，尋求個人第6冠，以及她與史崔可娃合作的第2座四大賽冠軍。

謝淑薇2019年第2次稱霸溫網女雙，就是跟史崔可娃搭檔，隔年澳網她們也攜手殺入女雙決賽，獲得亞軍。隨後史崔可娃去生小孩，謝淑薇2021年改與比利時梅騰絲（Elise Mertens）奪得溫網冠軍。今年溫網是史崔可娃當媽後首次重返大滿貫決賽，也別具意義。

台捷組合4強氣勢如虹，開賽第2局就率先破發，一度以3比0領先，但第5局在兩度丟士後遭到回破。接著雙方保發僵持，台捷配在關鍵第10局只讓對手拿下1分，二度破發以6比4贏得首盤。

次盤謝淑薇／史崔可娃又先兩度破發成功，5比0聽牌後才首度讓對手保住發球局。第7局謝淑薇發球，首個賽末點因雙誤錯過，但史崔可娃在丟士後連拿兩分，最終以「再見截擊」拿下賽末點與決賽門票，殺入兩人合作的第3個大滿貫決賽。

史崔可娃是在當母親後重返大滿貫決賽，謝淑薇則是在傷癒復出的首個四大賽、上月法網就與王欣瑜6連勝封后，加上溫網已是傷後在四大賽的11連勝，周日將問鼎生涯第4座溫網、也是第6座大滿貫冠軍，對手無巧不巧，正好是她2021年奪冠搭檔梅騰斯與澳洲女將杭特（Storm Hunter）的組合。