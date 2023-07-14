宏國副董事長林鴻道跟昔日子弟兵開心聊天。(宏國提供)

明年即將邁入創立第60年的宏國關係事業，宏國籃球隊14日晚間特別在凱撒大飯店舉辦「家族團聚晚宴」，由宏國副董事長林鴻道親自主持，包含鄭志龍、周俊三、張雅棠、宋傑、孫國昌、時超傑等昔日宏國象球員也都到場共襄盛舉，林鴻道說：「很懷念當年東征西討時光！充滿酸甜苦辣！」

「當前國內籃球盛況空前且蓬勃發展，我還記得當時PLG即將成立前夕，陳建州還來找過我，跟我說要『抄』當年中華職籃CBA，我直接回他沒關係，」林鴻道說，「真的很開心看到這麼多老戰友重聚，希望明年邀請更多夥伴回來，連在國外的都找回來。」

林鴻道表示，大家一起經歷過一段美好且具挑戰性的過程，也看到當年20到30個老戰友都來了，這個活動當然要辦下去，尤其明年是宏國60周年，當然要找越來越多人來，「身為體育人的我，這段過程美好又舒服，感覺就像一輩子做一次好事一樣快樂。」

鄭志龍(左)跟周俊三上台合唱當年職籃三劍客歌曲。(宏國提供)

目前擔任高雄17直播鋼鐵人營運長的鄭志龍也說，「今天真的很開心，我們很多人仍在這個職場奮鬥，或是發展不同的事業，今天就像老朋友見面。我想當年待在宏國打球給我最深刻的印象就是職業化，也算帶給我職業的啟蒙，替整個籃球圈創造機制。」

周俊三表示，大家就是宏國大家族，每年參加團聚晚宴就像回娘家一樣，那段過程印象真的很難抹滅，也讓球員退休後還能繼續邁進，「每年都很期待參加團聚晚宴，過去的球隊文化帶給我們潛移默化的效果，這是現在年輕球員沒有碰過的情況。」周俊三更上台跟鄭志龍合唱當年職籃三劍客單曲「我真的謝謝你」。

現任高雄17直播鋼鐵人總教練的邱大宗，也有感而發表示，「當年宏國養了一批人，也教會大家所謂的團隊意識，林鴻道副董很有感情，也讓大家秉持兄弟情、彼此關懷，且延續這種感情下去，就是一批談感情的人努力聚在一起，也跟副董學習。」