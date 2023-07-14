新生賴宣承（左2）是家族中第3代「一中人」中人，父親（右1）陪同報到。（陳淑芬攝）

台中一中14日新生報到，新生中赫見「中一中世家」，竟一連3代、4代都是「一中人」。陳柏叡是家族第4代，76歲祖父及父親都是學長醫生，今天陪同報到，從小祖父及爸爸從小就鼓勵他讀中一中，他熱愛舞蹈，看準了要加入一中的熱舞社，希望未來也能從醫救人；賴宣承是家族第3代「一中人」，他很高興當祖父、爸爸的學弟。

新生陳柏叡是可說是「中一中世家」，4代中有多達7個校友，曾祖父是中一中創校初期的學生，當時每屆才招收百餘名新生，實屬難得；76歲祖父陳明彬行醫50多年，多才多藝，曾在19898年拿下大墩美展水墨類第一名；第3代陳忠仁也從醫。

陳柏叡說，祖父及爸爸從小就以中一中的學風自由鼓勵他就讀，他也夢想成為「一中人」，未來也希望能就讀醫學系，效法祖父與爸爸行醫救人。

他建議，用平常心準備會考，維持一定的生活模式，上課認真聽講，不懂得要馬上提出，要提升閱讀速度，在考試時更有時間反覆推敲答案。「我愛跳舞！」陳柏叡說，他有空就學街舞，還常去舞蹈教室練舞，善用時間兼顧學業。

賴宣承的祖父賴宗良及父親賴裕森都是一中校友，祖父從小就鼓勵他要讀中一中，父親雖也期待、但不敢給他太大壓力。賴裕森說，台中一中學風自由，他認為年輕人要有自我思考能力，不要被箝制了創造力。

賴宣承說，他善用短時間及高專注力念書，每天分配時間，並有效率的複習功課，逐步累積復習的成果，重點是堅持到底。此外，每天還以打電動半小時適度放鬆。

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