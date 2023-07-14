以色列醫界最近完成一件「斷頭接回」的罕見創傷個案治療，傳為美談。一名12歲巴勒斯坦少年騎腳踏車遭汽車撞上，頸部韌帶幾乎全斷，顱底與頸椎頂端分離，經過一群外科醫師合作救治，「斷頭」成功接回，如今已能靠自己行走無虞。

《以色列時報》報導，這名幸運少年名叫蘇雷曼（Suleiman Hassan），來自約旦河西岸，他的頸部因車禍嚴重受損，緊急送往位於耶路撒冷恩克潤區（Ein Kerem）的哈達薩醫學中心（Hadassah Medical Center）救治。哈達薩醫學中心醫療團隊發現，支撐顱底後端的韌帶因突然撞擊嚴重斷裂，導致顱部與脊椎頂端幾乎徹底分離。這種創傷在醫學上稱為「雙側寰枕關節脫臼」（bilateral atlanto occipital joint dislocation），也稱為「體內斷頭」（internal decapitation），成人與兒童均屬罕見傷害。

以色列耶路撒冷哈達薩醫學中心最近完成一樁罕見且高難度的手術。

院方在6月初替少年開刀，但直到7月5日才宣布手術成果。蘇雷曼已於日前出院返家，身上還裝著頸椎夾板，日後會持續復健並接受醫療團隊的仔細追蹤。

哈達薩醫學中心骨科醫師表示，團隊為了少年的生機全力搏鬥，院方為了這場複雜手術籌組大型手術團隊與加護醫療團隊。專長脊椎傷害創傷手術的醫師埃納夫（Ohad Einav）說，手術非常複雜，花了好幾個小時執行，使用新型骨板與固定術式，靠著團隊的醫學知識與開刀房最先進的技術，讓這場複雜的手術成功。

2022年才從加拿大多倫多的創傷醫學中心完成研究返回以色列的埃納夫強調，蘇雷曼術後並無神經功能缺損，也沒有動作失調的情形，目前身體機能正常且不需輔助即可行走，「這絕非小事一樁」。他在多倫多研修期間也曾對成人患者執行這種手術，這項經歷對於醫治蘇雷曼很有幫助，畢竟手術前例很少。

美國費城兒童醫院2003年曾有報告指，1983年至2003年診治的2006名脊椎損傷患者之中，僅16人是寰枕關節脫臼。埃納夫說，這種傷勢非常少見，不過，4歲至10歲的兒童因為頭部相對於軀幹而言比較大一些，這個部位比成年人更容易出現損傷。英國《每日郵報》指，寰枕關節脫臼在所有脊椎創傷占比不到1%，2015年有報告指，孩童發生率是成人的3倍有餘。

「體內斷頭」傷者存活率低，絕大多數情況下，這種創傷會導致死亡。有證據顯示兒童患者預後優於成人，但兒童與青少年的預後比較資訊仍不足。2021年有研究調查顯示，兒少遭受這種罕見創傷之後，55%在受傷之初、送院、手術與術後恢復期死亡。

蘇雷曼手術與術後休養期間，他的父親守在病床前寸步不離：「獨子小命保住，對於醫院所有人，我終身心懷感謝。」