日圓兌美元匯價14日攀升0.25％，報138.4日圓，稍早一度揚升至137.23日圓，創下2個月新高紀錄，並朝著1月以來最大周線升幅的方向前進。

雖然日銀總裁植田和男重申會耐心地持續寬鬆貨幣，但通膨居高不下加重市場預期日銀可能提前調整YCC，令日銀陷入兩難局面，7月28至29日的貨幣政策會議便是首場考驗。

日本通膨率高於日銀2％的目標已超過一年，部分市場人士押注日銀可能提早調整YCC。通膨預期升溫和企業將成本轉嫁給消費者，皆助長調整YCC預期。日銀在去年12月放寬10年期公債殖利率波動區間，由正負0.25％擴大至正負0.5％。

根據熟知內情人士透露，日銀早在7月初便在內部討論調整YCC的構想，但僅是初步討論，尚未做出最終決定。另一名消息人士表示，任何調整都可能只是微調，例如調高公債殖利率區間上限，而不是改變超寬鬆政策。

單單微調YCC不致損害日本經濟，日銀在市場注入龐大的流動性，把抵押貸款利率和企業借款成本壓得非常低。儘管如此，日本實施多時的超寬鬆政策即便是小幅更動，也可能撼動全球金融市場，因為這意味著頑固的通膨終於讓日銀立場軟化。

全球其他央行近年來積極升息打擊通膨巨獸，但日銀卻是局外人，堅守寬鬆立場。日銀主張近來通膨躥揚是由油價等外部因素推動，並不會持久。

不過日銀官員近期暗示，消費者需求好轉逐漸成為通膨的推手。若是這股趨勢持續，將讓植田和男有理由棄守前任總裁黑田東彥的超寬鬆政策。

日本5月不計鮮食的消費者物價指數（CPI）年增3.2％，雖低於4月的3.5％，但高於市場預期的3.1％，已連續14個月超出日銀的目標。