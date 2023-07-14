民眾黨總統參選人柯文哲原定22日參加「董事長開講粉絲見面會高雄場」，卻傳出因為報名人數不如預期突然取消。柯辦發言人陳智菡回應，被解讀暗指吳子嘉要忙辦郭台銘的場次；媒體人吳子嘉批柯文哲「放狗咬人」。前民進黨立委沈富雄表示，他有一句話要公開請教吳子嘉，柯文哲《美麗島電子報》的民調，跟現在高雄場見面會位置沒辦法填滿，這兩件事情是非常矛盾的。

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》表示，吳子嘉今天講到，把高雄場見面會完全取消的原因，是因為人不夠多 。不過，他也勸告大家，做人家的細漢，或是做人家的屬下，要很小心，如果你的老闆跟人家有仇，而這個有仇的對象喜歡講放狗咬人，像柯文哲也講過放狗咬人，這要很小心。

沈富雄指出，他有一句話要公開請教吳子嘉，吳子嘉說柯文哲現在的勢力不過濁水溪，但最近《美麗島電子報》柯文哲的支持度上來了，已過了濁水溪，而且中南部都有票。沈富雄不禁問，柯文哲《美麗島電子報》的民調跟現在高雄場見面會位置沒辦法填滿，這兩件事情是非常矛盾的，他覺得吳子嘉欠大家一個解釋。