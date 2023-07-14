核二、三廠內緊急備用的氣渦輪機組，遭公民團體踢爆，蔡政府時期運轉時數超越馬政府時期的3.2倍，代表綠營執政更缺電。對此台電說明，主要是2016年後景氣變好用電增多，加上新電源機組遇到銜接期，另外當時颱風較多，最近幾年又碰上幾次大停電，氣渦輪機因此得開上來支援。

氣候先鋒者聯盟統計，馬英九執政8年期間，核電廠內的緊急氣渦輪機，累計運轉僅261小時，但是蔡政府2016年起的7年內，就已有1097小時，超過3.2倍。該聯盟批評，如果把氣渦輪機組後來變少算進去，總發電量會增加更多，說不缺電誰相信。

對此台電發言人吳進忠今解釋，核電廠內氣渦輪機除了一年有120小時必須作為「全黑啟動」(電廠喪失電力靠備援重新啟動)基本預防時數外，另外600小時就是可以配合尖峰或異常事故緊急調度所用。

對於馬政府時期啟動時間少，吳進忠解釋，像2012年時有歐債危機，用電負成長，電力潮流超限不多，自然緊急機組啟動時數較少。但2016年起，用電開始成長，加上當時颱風較多，從南部觸地上來，核三廠按核能法規，就得把氣渦輪機開上去，時數就變多。

再來就是這幾年大停電事故多，吳進忠表示：「2016年時，當時備轉容量率掉到僅剩1.64％，你說要不要用？」，這幾年又有513、517、303等大停電，還遇上乾旱水力發電也不夠，因此電廠內緊急備用機組配合系統內調度，當然要開上來。

另外還有一個原因就是區域調度限制，例如中電北送，有350萬瓩送電上限，調度已達飽和，就得區域內自己的緊急備用機組啟動幫忙。

目前氣渦輪機在核電廠按法規是規定必設緊急備用電源，其他則是在燃煤機組才有，像是林口、通銷、興達。吳進忠說明，除非旁邊有水力機組可替代，否則這些啟動需較長時間的機組都要自己設備用電源。

未來氣渦輪機將會越來越少，吳進忠指出，現在已經有人在思考，要不要以更快的儲能來代替氣渦輪機，只是台灣可不可以這樣做，還有很多地方要考量。