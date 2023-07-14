澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）與總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的聯合聲明，盛讚布洛克是帶領RBA邁向未來的適當人選，確保澳洲擁有全球最頂尖、最有效率的央行。

聲明肯定布洛克是出色的經濟學家與領導者，深諳RBA的任務和運作，相信在她的強勢且穩健領導下，帶領RBA航向複雜且變化快速的經濟環境。

布洛克則在個人聲明中說：「獲任命擔此重要職務我深感榮幸，雖在此充滿挑戰時刻接下這個任務，但我有強有力的執行團隊和理事會作後盾。我承諾RBA定會為了澳洲人民的福祉，厲行央行政策及實現當前目標。」

布洛克從央行副手被拔擢到總裁，外界認為是基於政策延續性的考量，因此布洛克執掌央行後，預料不會立即改弦易轍。

布洛克1985年加入RBA擔任分析師，去年4月升任副總裁。她在澳洲新英格蘭大學攻讀經濟，後負笈英國倫敦政經學院取得碩士學位。

RBA現任總裁洛威，將於9月17日屆滿7年任期下台一鞠躬。在新冠疫情讓經濟蒙上不確定陰影之際，洛威2021年示意基準利率將維持在歷史低檔到2024年，誘使民眾大肆申請房貸，豈料俄烏戰爭激化通膨，RBA貨幣政策驟然由鬆轉緊招致批評。

為了對付澳洲嚴重的通膨問題，在洛威主導下，RBA去年5月啟動升息，升幅累達創新高紀錄的400個基點。RBA在上周例會決定按兵不動，讓官方現金利率停留在4.1％。

儘管澳洲通膨仍偏高，經濟學家認為，RBA基準利率已接近峰點。