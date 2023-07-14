總統今（14）日下午前往台中陪同巴拉圭總統當選人貝尼亞伉儷參訪審計新村，體驗台灣豐富文化，並品嚐在地特色美食。蔡英文向貝尼亞介紹林佳龍，盛讚他是打造「審計新村」文創市集的其中一位推手，更曾擔任台中市長。

蔡英文與貝尼亞總統當選人一行抵達後，首先聽取審計新村營運單位「地表最潮」公司吳宗穎執行長簡報園區概況，並由其導覽參觀園區。

蔡英文在參觀「暮暮市集」時，也親自與貝尼亞總統當選人介紹台灣手工文創產品，並至「俐落男士理髮店」參觀復古風格的男性專業理髮店。此外，台灣噴畫藝術家朱永恩也於現場創作具台灣及巴拉圭特色元素的「DEREX噴畫藝術」，並贈送作品予總統及國賓。

蔡英文一行除參觀文創市集的攤位，也分別至「三時杏仁茶」品嚐杏仁飲品、「艸水木堂」享用冰沙，並到「旅禾泡芙之家」購買人氣伴手禮。沿途與民眾及商家親切互動，受到熱情歡迎。

審計新村位於台中勤美綠園道附近，前身是省府時期審計處的單身員工宿舍，在1969年興建完成，迄今已有50多年歷史。現在以「老建築、新風貌」，吸引許多文化創意產業進駐，成功轉型為臺中熱門的文化園區。

包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、外交部長吳釗燮等亦出席是項行程。