美國一名男子出於無聊，購買了2組打了折的DNA測試套件，沒想到無心之舉竟導致父母33年婚姻破裂，而感到心碎不已。他到美國知名網路論壇Reddit上分享了這件慘案。1組給自己，另1組給他的父親，反正趁網路半價優惠就買了，誰知道釀成家庭悲劇。

據英國《鏡報》（Mirror）14日報導，這名男子一直對家族譜系很感興趣，他想了解自己的「祖先」是哪些人，好跟已經做過類似測試的朋友進行比較。他在Reddit上表示：「趁打折的時候，我為自己跟老爸各訂了一個套件，幾天前我們收到了測試結果」

「我媽從來不對族譜或DNA之類的東西感興趣，所以我沒有告訴她。我們做的第1件事就是比較我們的祖先組成，我注意到結果有點……說得客氣點，有點不對勁。」

困惑之下，這對父子檢查了他們的DNA親戚，他們終於意識到彼此並非血緣關係。他補充道：「爸的測試結果中沒有我的身影，我的結果中也沒有他。然而，有一位親屬（親緣關係達到26.3%）和父親匹配。我開始驚慌失措，我爸爸也非常生氣。」

我媽媽回到家，爸對她提出質疑。她情緒失控，承認一直都知道我是別的男人的孩子，如果她知道我們要進行測試的話，她會試圖阻止我們。「他們現在正在離婚，真是太糟糕了。他現在懷疑我的2個弟弟是否是他的親生子女。」