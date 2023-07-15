對於2024總統及立委選舉，前立委郭正亮認為，在野非綠陣營有60％，這樣還選輸，不是歷史罪人嗎？到12月有分出勝負，超過誤差範圍的3％，大家集中選票支持第2名，這樣才合理，這個訴求要出來。他也認為，如果侯友宜民調還是沒有超過20％，國民黨立委候選人當然希望柯文哲站台，黨中央擋不住！

郭正亮日前在《踢批批開講》分析，侯友宜有一個危機，如果掉到第4，一定會被棄保，「我不會講整合這個概念，真的就是棄保」，區域立委、不分區立委各自歸隊，不要勉強，但總統選票要集中，就支持第2名，要現實一點處理。

郭正亮認為，柯文哲撞牆期是最後2個月，11、12月要發展自己的組織盤，可是現在要找區域立委，難度非常高。

郭正亮直言，區域立委只選一席，而如果某個區民眾黨沒有候選人，國民黨立委候選人當然希望柯文哲站台！「如果侯友宜民調還是沒有超過20％，我認為黨中央擋不住！區域立委壓力比侯友宜大多了」，郭正亮預估，區域立委一定要求開放站台。

至於棄保的最後決定時間點？郭正亮說，因為選前10天前不能公布民調，12月底會是決定點！