一名台中女子與男網友「阿宏」相約出遊，卻被丟包在嘉義，靠著警方幫忙才順利回家，未料卻傳出女子並非網戀，而是出來按摩養家活口，被阿宏爽完後直接放生，引發熱議。對此有鄉民指出3大疑點，呼籲大家先別上車。

網友在PTT八卦版發文整理「阿宏丟包事件」的疑點，他指出，最開始說是網路相約出遊，後來變成按摩服務，但相約之前雙方都沒確認對方照片？阿宏是不是有受騙可能？

原PO接著表示，如果阿宏事先知道女子長相，為何不直接取消行程，還要特地載人到嘉義才丟包，又或者阿宏如果是到現場才發現對方用「照騙」，真的有可能享受完按摩後才烙跑？

原PO指出最後一個疑點，如果是相約按摩，何必大老遠從台中跑去嘉義，女子如果自己沒帶錢，為何還跟著去外縣市？

許多鄉民也在相關討論串留言：「呼籲先別上車」、「真的覺得這件事很怪」、「我甚至懷疑真的有阿宏這個人嗎」、「不帶錢也很詭異，都不用找錢嗎」、「如果是工作，怎麼會跟人上車，還跑去外縣市」、「單方面說法，先觀望」。