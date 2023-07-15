足壇明日之星離奇驟逝。美國新墨西哥州立大學女足球員塔莉亞（Thalia Chaverria），在辦完20歲生日趴的8天後被發現陳屍住處，消息驚駭整個學校和社區，警方初步調查後排除他殺和自殺，將繼續釐清塔莉亞的死因。

綜合外媒報導，擔任校隊主力後衛的塔莉亞，上賽季才與隊友拿下校史第一座分區冠軍，並取到季後賽門票，且在上賽季21場比賽中先發20場，出場時間達到1787分鐘，是不可或缺的關鍵球員，而她熱情開朗個性與公開出櫃的勇氣，也獲得不少讚譽。

塔莉亞和女友。（圖／翻攝自推特）

因此她的死訊一傳開，一時讓師長、同學、親友和社區難以接受，女友吉婭（Gia Valenti）也曬出兩人1周前甜蜜親吻和慶祝塔莉亞生日的合照，並寫下：「雖然只有1年10個月，但妳是我永遠的女孩。」教練羅伯（Rob Baarts）也發聲悼念，「無論場內外，她的精神每天仍與我們同在。人們會想念她，但不會忘記她」。

警方初步調查後指出，目前沒有任何自殺、謀殺跡象，更沒有證據表明塔莉亞的死因和犯罪活動有關。親友則在GoFundMe發起募款，希望外界能幫忙讓塔莉亞回到家鄉加州安葬。

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