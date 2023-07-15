無論是療癒系觀葉植物或滿足成就感的食用系家庭農耕，都能為家中增添幾分綠意，從視覺上降溫及減低壓力放鬆身心。如何因應居家環境條件，選擇並照顧植物？透過「鹿角蕨達人」和「居家種菜達人」分享，動手打造有生命力的居家空間。

鹿角蕨如藝術雕塑般 懶人植栽養法多變

近年鹿角蕨植栽熱潮不減，從戶外到室內、咖啡館、文創商店或自家陽台，社群媒體上總能看到鹿角蕨出沒各種照片中，辨識度高、如藝術雕塑般變化多端，吸引許多人入坑。

「雪后」鹿角蕨的白毛均勻覆蓋孢子葉，如一層美麗的薄雪。雷力7年前由「雪后」踏入鹿角蕨世界，至今依然在二樓陽台為其保留一個完整牆面。 (攝影/Cindy Lee)

在鹿角蕨旋風尚未吹起前，雷力早已是「馴鹿高手」，位於楠梓的住家猶如鹿角蕨森林，分岔的細長葉片高高低低布滿牆面，800多株鹿角蕨形貌各異，包含約300棵母株和許多費心蒐藏的珍稀品種，被同好稱為「高雄的鹿角蕨基因庫」。幾年前，由於家人健康因素，雷力辭去工作留在家裡專事照顧，逐漸將興趣轉為正職，成立「平凡植鹿」工作室。他經常受邀至公家機關、民間企業及學校教授植物養護、上板等課程，並鼓勵母親與哥哥一起投入鹿角蕨世界，或許是長時間接觸植物的影響，家人的身心狀況也獲得改善。

鹿角蕨的孢子葉以及包覆植物基部的扁平營養葉，玩家們分別以「手」和「臉」稱呼。(攝影/Cindy Lee)

鹿角蕨為生長於亞、熱帶地區的附生植物，目前原生種共18種，經交種後培養的新品種不計其數。鹿角蕨外觀分為形狀如鹿角的孢子葉，以及包覆植物基部的扁平營養葉，玩家們分別以「手」和「臉」稱呼，孢子葉有向上生長和下垂型態，營養葉也有不同冠型，交叉組合出多變外觀，雷力解釋：「即使同一種品種，提供不同的光照和濕度，就會養出不一樣的姿態，非常有趣。」

鹿角蕨生長的介質混合排水良好的水苔和樹皮，比例約為8:2，包覆側芽的根系。水苔不宜綁的太扎實，建議為輕壓會回彈的程度，讓根系可以呼吸。(攝影/Cindy Lee)

種植鹿角蕨，建議使用透氣性佳、排水良好的水苔作為介質，可使用盆栽或上板方式栽種。「上板」是指使用魚線或紗線，將包覆鹿角蕨根系的水苔固定於板材上，仿效蕨類攀附樹幹的原生型態，節省空間，且更能展現孢子葉和營養葉的伸展姿態，搭配各式木板、木框板、樹皮板等，掛在牆上就是獨一無二、充滿生命力的裝飾。

雷力分享，只要根據植物的特性，給予所需要的陽光、環境、水分、養分，植物就會正向回報，讓你每天看著滿室綠意，感到心情愉悅。(攝影/Cindy Lee)

雷力認為，鹿角蕨是新手友善的植物，不難照顧也不易長蟲，「只要光照充足，水苔全乾後再澆水，沖澆至能擠出水的程度即可，屬於懶人植栽。」每種鹿角蕨對環境要求不盡相同，以陽光充沛的高雄來說，光線明亮的半日照環境最適合，一個禮拜澆水2、3次即可，非常適合大城市中忙碌的工作者。若家中屬於高光度的直射陽台或頂樓，建議養植不怕曬的銀鹿或是銀鹿交種系列的鹿角蕨；若種植於室內，可使用植物燈或每週移至戶外曬2天太陽，冷氣房中則要多注意水苔濕度。此外，鹿角蕨因品種差異，市場價格級距相當大，雷力也建議新手從單價低的品種入門，例如，銀鹿、爪哇、普哇、深綠等，先養護出心得再擴充，比較容易有成就感。

Information

FB：Ordinary ferns of Rayleigh雷力的平凡植鹿

鮮採即食收成樂 有機菜園在我家

觀葉植物和開花植物裝點居家氛圍，也可嘗試在家種植蔬果，打造健康安心的居家菜園。

北高雄社區大學「有機蔬菜居家種植（家庭農耕）」課程講師陳乙平分享，「在家裡種菜是一種心靈療癒，心情不好時，植物默默接收你的負能量，收成的時候又加倍高興。」走進他教導社大學員耕作的小農場，各種蔬菜脆嫩肥美，棚架上的茄子、白絲瓜、葡萄均已結果，等待熟成採收。學員在耕地學習蔬菜種植的技巧、有機肥施作和病蟲害防治，回家後即可運用於盆栽或綠屋頂。

陳乙平老師（上）帶領學員在楠梓的農場實作學習有機農耕的技巧，菜園內的茄子和白絲瓜皆已到達採收階段。(攝影/Cindy Lee)

陽光、介質、水和養分為植物生長的四大元素，陳老師表示，居家種菜成功的第一要件是瞭解光照條件，需依據日照選擇適合植物。屋頂和南向陽臺通常為全日照，適合開花結果的作物，例如：茄子、絲瓜、豆類、番茄、百香果、葡萄等，唯樓頂陽光強烈，建議安裝自動灌溉系統，避免蔬果缺水；朝東或西為半日照，宜萵苣或白菜類生長，高樓住宅蟲子爬不上去，病蟲害大幅降低，尤其適合葉菜類；北向陽台日照時間短，耐陰蕨類植物最喜這種環境，可以選擇種植山蘇、川七或赤道櫻草（又稱日本枸杞或活力菜），其中，赤道櫻草生長速度快、容易扦插繁殖，剪下最嫩的葉子川燙或清炒都很美味，短時間就有收成，新手也很容易收穫滿滿、信心爆棚。

扦插植物需先剔除多餘葉片，僅留第一葉種入培養土中。扦插後的第一次澆水務必澆透，接下來2~3週僅需維持土壤潮濕，也可套一個塑膠袋或飲料杯於盆栽上，幫助植物保濕，促進生根發芽。(攝影/Cindy Lee)

陳老師進一步提醒，盆栽體積有限，土壤介質首重排水，大部分打敗新手的原因，不是養分不足或蟲害，而是根部無法呼吸導致爛根，因此居家盆栽建議使用培養土或廚餘堆肥作為介質。此外，盆栽土壤的養分會隨時間流失，可利用家中吃剩的花生殼、荔枝殼等廚餘堆肥養土，重新活化土壤。

土壤介質首重排水，居家盆栽建議使用透水性高的培養土或廚餘堆肥作為介質，並挑選底部孔洞多的盆器。 (攝影/Cindy Lee)

「蔬菜新鮮現採最好吃，我們家要煮飯時，去菜園晃一圈就有了。」北社大學員許秋萍愉悅地分享家庭菜園成果，除了蔬菜，她也利用家中盆栽種植紅棗、葡萄、釋迦、枇杷和紅肉李，「收成不多啦！但是很開心。」陳老師笑著說，居家種菜一點也不難，如果想嘗試卻不知如何下手，歡迎參加7月22日在後勁國小舉辦的北高雄社區大學成果展，報名體驗「蔬菜盆栽種植」，邁開居家菜園的第一步。

青蔥是實用性高且容易種植的居家常備香料。使用市場買回的蔥，分株出3~4根，剪短至8公分左右，保留根部，插入土裡並蓋過蔥白，就會從旁邊長出側芽，可永續不斷的使用。(攝影/Cindy Lee)

陳乙平任職鼓岩國小食農教育的指導老師，也配合3~4年級學童的自然課程，帶領樂齡班學員和學童，打造校園有機農場。(圖片提供/陳乙平)

北高雄社區大學有機蔬菜居家種植成果展。(圖片提供/陳乙平)

本文作者：李曉萍

(本文摘自《高雄畫刊》2023/07)