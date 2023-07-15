你有心愛玩具或家電損壞，仍捨不得丟掉的經驗嗎？快向「不廢醫師」求診。從電子公司退休，為孩童披上醫師袍的「蘇爸玩具醫院」，專科醫治故障玩具；穿梭高雄各地義診的「小家電診所」，專治找不到店家修理的小家電。許多求助無門的民眾，總是找上他們幫忙，滿滿的維修物件背後有不少感動故事，幫人把回憶找回來，成為他們最大的成就與快樂。

玩具總動員 玩具醫生出診中

推了推老花眼鏡，仔細研究玩具內部構造，從電子公司退休的蘇顯榮，6年多前偶然一次機會，修好孫子壞掉的玩具，當時念頭興起：「有沒有可能幫其他孩童修玩具？」在全家人鼓勵下，一同設計LOGO、架設網站與維修流程，「蘇爸玩具醫院」迅速開張，穿起胸前繡有「蘇爸玩具醫院」的白袍，不是幫人看病，而是修復每個乘載回憶的玩具。

原本在汽車電子公司負責研發設計的蘇爸，憑藉過去經驗，研究每樣玩具的結構，一步步測試，查出零件毀損的位置，他表示，市面上玩具種類多達千種，每種玩具的電路都不同，需耗費時間研究，因此店家維修意願低。

每次接到客人送修的玩具，蘇爸都當作是幫自己的孫子維修，仔細檢視每個細節。右圖蘇爸拿著電烙鐵焊接工具維修玩具內部的電池彈片。(攝影/Carter)

從2017年至今，蘇爸已維修1500多件玩具，他將多年的維修紀錄分門別類收在資料夾裡，是維修時的「武功秘笈」。記得第一個接到的維修案件是「兒童智慧型語言學習讀卡機」，內部設計精密、有各式各樣小零件，原廠不僅售價昂貴，維修不易且收費也高，讓許多家長都來求診，蘇爸花了1週時間完成任務，讓客人直呼蘇爸是貴人，帶給他滿滿的信心。

維修紀錄被分門別類收在資料夾裡，是蘇爸維修時的「武功秘笈」。(攝影/Carter)

談起難忘的維修經驗，蘇爸回憶，曾有位爸爸將已故父親送給孫子的玩具送修，希望一輩子保存爺爺疼愛孫子的心意，藉此睹物思父；也有媽媽把女兒兒時最愛的彈珠臺玩具託付蘇爸診治，準備當作26歲女兒的生日驚喜；還有女孩在網路購買朝思暮想的限量版日本東京鐵塔模型，因故障無法順利亮燈，又遇日本原廠已停產不再維修，最終在蘇爸手中卻神奇地重現光明。

曾有位爸爸將他已故父親送給孫子的毛伊（Maui）公仔及遙控卡車，交給蘇爸維修，希望將爺爺對孫子的心意保存一輩子。（圖片提供/蘇爸玩具醫院）

一向不收急診案件的蘇爸，也曾為星兒（肯納症）破例。原來是孩子十分倚賴的玩具壞了，媽媽遍尋不著能維修的店家，好不容易輾轉找上蘇爸，拜託他儘快幫忙，得知背後原因後，蘇爸立即加班趕工，成功讓玩具有了新生命，孩子也重拾久違的笑容。

「我們終究會長大，但那些美好從不會消失！」如同《玩具總動員》裡的經典台詞，蘇爸玩具醫院的初衷，除了落實環保理念，更希望留住美好回憶。「為什麼不取名為維修中心，而是醫院？」蘇爸笑答：「因為玩具就像人，人生病要去看醫生，而玩具也是一樣！找回玩具與主人間的情感回憶，讓我的退休生活變得更豐富有意義。」蘇爸玩具醫院在鳳山清潔隊義診，一年約有6場次，也不定期參與活動擺攤，或配合相關活動開辦基礎維修課程。

高市府環保局南區清潔隊邀請蘇爸玩具醫院到活動現場免費檢測維修。(攝影/Carter)

蘇爸分享保養玩具小技巧：

1.有40％的玩具是電池漏液導致故障，建議超過兩週未使用，電池應該拔掉。

2.若電池彈片些微生鏽，可使用棉花棒沾去漬油擦拭或以砂紙磨掉。

3.當玩具無法使用，先全部替換全新電池測試，新舊電池請勿混用。

小家電診所 專治沒人修的小家電

由一群熱愛維修的志工所組成的「小家電診所」，在高雄各地免費幫人維修，旗山、美濃也能看見他們的身影，滿滿的待修物件除了有找不到店家維修的「家電孤兒」，也有乘載著珍貴回憶的物品。3年多來，上千上萬件的小家電，從他們手中起死回生，除了興趣與熱情，也蘊藏傳承回憶與環保使命。

小家電診所不定期參與活動擺攤，活動當天民眾拿著壞掉的電鍋來掛號。(攝影/曾信耀)

拿著螺絲起子細心打開底座，為小零件汰舊換新，小家電診所召集人黃武就，輕鬆搞定電鍋，拯救它被丟棄的命運。他任教於楠梓國小，因認同歐洲「維修咖啡館」的理念，加上本身對維修電器感興趣，便到社區大學學習維修技術，學成後與3個志同道合的同學，憑藉一股熱情，開始免費維修小家電。

小家電診所召集人黃武就，平時為楠梓國小老師，因認同歐洲「維修咖啡館」概念，與一群志同道合的維修朋友，當起志工免費幫民眾修小家電。(攝影/曾信耀)

「最初技術不純熟，總是到處拜託朋友提供故障電器給我們維修！」他笑著說。為避免修壞別人的東西，回收廠成為「最佳練功場」，拿廢棄物來修理、互相交流技術。成立3年來，除了地方據點主動邀約及不定期參與活動擺攤外，目前美濃、旗山與鳳山有固定據點，定時提供服務，志工從4人，到現在擴增近60人，經手的物件大多是利潤低、店家沒有提供維修服務的家電，他表示，若只是因為一個小零件壞了就被丟棄，不但可惜也很浪費。

小家電診所每次活動擺攤，大約會出動10多名維修志工在場免費為民眾服務。(攝影/曾信耀)

黃武就說：「每天總有修不完的家電，但重要的是，人的觀念需要改變！」在維修時，他們希望送修者留在現場參與維修過程，藉此了解他們的使用習慣，傳授照顧與保養小家電的訣竅。黃武就說，目前維修物件以電風扇最多，修復率高達八成，若遇到電扇不動，很多時候只要潤滑一下就能解決。

小家電診所的慣例是，讓送修者留在現場參與維修過程，維修志工能適時分享如何照顧與保養小家電的訣竅。(攝影/曾信耀)

「小家電診所」成立於「興趣」，營運維繫於「使命」。修理家電不僅是修復，更是為送修者傳承回憶。小家電診所曾修過一件70多年的古董金屬電扇，提起來沈甸甸的，除了重量，還有心意，電扇上寫著10幾個名字，原來這件是眾人集資所送的新居落成賀禮，即使無法使用仍捨不得丟。當電扇修復、再次運轉的瞬間，小家電診所團隊如同達成重要任務一般，既開心又有成就感。

「越是找不到地方修的東西，越是我們存在的價值！」黃武就說，曾有佛桌的燈具不亮，是送修者母親年輕時訂製，非常有紀念意義，卻沒有電器行肯修理，佛燈經過檢查，原來是開關故障，更換幾十塊錢的小零件後，5分鐘就順利再次點亮佛燈。

修好傳承三代以上的大同電扇，也修好送修人滿滿的回憶。(圖片提供/小家電診所)

小家電診所的志工們，多數是已退休的前輩，資深維修志工吳煥然指出，偏鄉居民比較節儉惜舊，他修過很多傳承三代以上的大同電扇，也常接到40年以上的傳統卡式錄放收音機，看著送修者抱著自己熟悉的小家電愉快地回家，心中也獲得滿足與快樂。

在維修民眾故障的小家電，最常用到的工具。(攝影/曾信耀)

懷著服務社會的心，維修小家電不收工錢，只收零件費用，他們一點也不覺得辛苦，黃武就表示，每次出勤都很快樂，能與一群同好交流技術，遇到問題一起研究，加上助人的成就感，大家都自願利用業餘時間出來服務，而且未來還會持續下去。小家電診所是南方修理聯盟的一員，與學術機構長期合作，目前有志工在社區大學開設家電維修課，協助地方培養在地維修人才。

在社區大學及學校開設家電維修課程，協助地方培養在地維修人才。(圖片提供/小家電診所)

本文作者：王亭云

(本文摘自《高雄畫刊》2023/07)