天王周杰倫概念股「巨星傳奇」13日在港股上市第一天，股價最高飆漲48%，引起市場關注，周杰倫本人雖沒有持股，但大股東是母親葉惠美及經紀人、杰威爾合夥人楊峻榮，公司文化長更是周杰倫長期合作夥伴方文山。作家黃大米也在臉書分享關於巨星傳奇其中一位股東的奮鬥故事，從電視台總機拚到身價破億，是令人尊敬的台灣女孩。

巨星傳奇在IPO公開說明書中坦言，公司發展依賴於周杰倫的影響力，但公司也強調，周杰倫並非業務成功的唯一及主要因素，公司能夠在周杰倫參與減少的情況下發展並維持業務。

該公司銷售的產品主力為防彈咖啡魔胴，在大陸的市佔率超過4成，同時巨星傳奇也銷售其他低碳飲料和食品及皮膚護理產品等，還提供IP創建、管理和活動籌劃服務，業務範圍相當廣泛。

周杰倫概念股成為關注焦點，作家黃大米也透露其中一個大股東是自己的國中同學，「這位同學在國中就很有才華，但也因為很有才華，遭到同學排擠，直到多年後才重新在電視台新聞部重逢，已經在主持節目。」

黃大米透露，同學一路從總機開始熬，慢慢成為記者、主播，轉往業務發展才很出色，轉戰大陸發展年收暴增，在高雄替家人買了房子，也在台北買商辦。

如今再次聽到同學的消息，已經是香港上市公司的大股東，黃大米表示，「身價應該破億，看著她從總機小妹走到身價破億，想到的是，一個小孩能不能成功，除了運氣之外，最重要的倒不是文憑，而是一顆企圖心，她一直都很有企圖心，令人尊敬的台灣女孩。」