晶圓代工龍頭廠台積電稱霸全球先進製程市占率，有外媒指出，台積電當前3奈米製程的良率僅有55%，在此情況下，傳出台積電將向蘋果收取可用晶片的費用，而不是標準晶圓價格。

根據外媒《Wccftech》報導，市場傳聞蘋果的A17 Bionic和M3處理器，已經獲得台積電90%的3奈米製程產能，但目前台積電3奈米良率僅有55%，這代表生產出來的處理器晶片，將近一半都是不良品。

根據先前的市場消息，台積電3奈米標準晶圓價格為每片1萬7000美元，報導指出，由於目前良率不高僅有55%，蘋果已與台積電達成協議，僅支付可用晶片的費用，而不是每片晶圓1萬7000美元的價格。

報導提到，台積電3奈米製程的月產量將會在2023年底來到每月10萬片，以因應蘋果iPhone 15系列智慧型手機的需求。但以目前蘋果的標準，良率必須達到70%以上才是達標，這樣的目標預計到2024年上半年都不會發生，所以將持續採用收取可用晶片費用的方式。

與此同時，三星已大幅改善晶片良率，根據BusinessKorea報導，HI投資證券半導體分析師Park Sang-wook發表研究報告指出，三星最近成功提升4奈米良率至75%以上，3奈米製程良率也改善到60%，使高通、輝達等大廠外包產能給三星的機率增加。