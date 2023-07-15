根據《財訊》報導，深獲潤泰集團總裁尹衍樑信任的閻雲，這兩年先後接下集團轉投資泰福與浩鼎的董事長職位；6月28日泰福股東會後，他首次說出來龍去脈，「完全在我的意料之外。」

閻雲透露，2021年正準備退休回美國專心做研究，泰福另一個大股東趙宇天找上他；「我當北醫校長時趙先生是董事，我辛苦建立北醫控股公司他也支持，我怎能不回報人家？」據了解，泰福大股東間因文化差異造成溝通上的困難，閻雲是雙方都認同的董事長人選，「尹先生也有找我說，你退休了別閒著！」

《財訊》報導指出，閻雲是美國知名的癌症醫學專家，2011年被母校台北醫學大學延攬當了6年校長，在醫界輩分高；現在北醫衍生的新創事業蓬勃發展，當年閻雲治校奠下的基礎是大功臣。閻雲熱愛研究勝於經營企業，當泰福的董事長，是因為「兩個老朋友同時找我，我心軟呀！」至於接下浩鼎董事長一職，說是臨危受命也不為過。

閻雲本就是浩鼎的潤泰集團旗下法人董事代表，2022年，時任浩鼎董事長的張念慈打電話給閻雲，說是要到美國休假，請閻雲幫忙代理職務，沒想到張念慈因心臟病突發辭世，「我只好繼續代理下去。」

《財訊》也發現，冥冥中，一股力量牽引閻雲第一次掌舵企業，他也拿出當年翻轉北醫的精神，進行人才與組織再造的大調整。如今泰福與浩鼎相繼找到國際經驗豐富的營運長和執行長，也重新聚焦核心，並且都在ADC（抗體藥物複合體）領域找到新機會，「ADC會是未來20年的顯學。」

閻雲雖然笑說自己是從學術界誤入生技叢林的小白兔，但「喜不喜歡不重要，重要的是責任在，你就要承擔。」他說自己心中有個階段性任務的微妙數字「2025」，因為「浩鼎這兩年會有突破，而泰福可能今年會有轉機，但是到2025年才會爆發。」

至於他自己，還是喜歡研究，「要我再接手第3家，門都沒有！」