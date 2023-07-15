美中角力加劇地緣政治風險，台灣緯創、廣達、鴻海等「電子五哥」也紛紛強化海外布局。財信傳媒董事長謝金河表示，新的世界工廠正在加速移動，台灣的「電子五哥」大舉前往墨西哥設廠，在「友岸外包」的趨勢下，印度、墨西哥和波蘭三國皆因此受益。

謝金河在臉書發文指出，這周世界又有一些新的變化，一是日本股市以6.17兆美元打敗中國A股6.09兆美元，成為世界第二大資本市場；另一個印度股市以3.4兆美元超車英、法，成為世界第四大資本市場。

而在友岸外包下，他認為，新的世界工廠正在加速移動，這當中，印度正逐漸成為亞洲新的生產基地，從蘋果、Google、微軟、Tesla都加速布局。在美洲，墨西哥正快速崛起，這一年多來，墨西哥披索從25兌一美元快速升破17美元，成為全球最強勢貨幣之一，墨西哥股市今年上半年上漲10.34%，也可圈可點。

為避開地緣政治風險，謝金河說，台灣電子五哥都到墨西哥報到，且設廠規模十分驚人。不久前，墨西哥總統才拉到馬斯克應允擴大墨西哥的生產，一直以來，墨西哥都是美國最重要的後院，這回地緣政治出現新形勢，墨西哥也成為最大受益者。

謝金河也點名，另一個是東歐的波蘭，這個人口3800萬左右的東歐國家，在二戰遭到重創，這次俄烏戰爭一旦落幕，波蘭很可能成為烏克蘭重建最重要的據點。今年波蘭股市上漲17.9%，波蘭貨幣也大幅升值，這個台灣不太熟悉的國度，值得大家深入探索！