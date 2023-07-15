高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰，近期一再被國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹勸進參選北市第五選區，甚至傳出市黨部曾「五顧茅廬」展現誠意，不過韓冰最後仍以「研究所課業未完成」為由表示不考慮。相關新聞也引起大批網友們熱議，不少網友直呼「明智的決定，千萬別去淌渾水」。

黃呂錦茹昨（14）日受訪表示，她13日透過通訊軟體聯絡韓冰，再次表達勸進參選之意，不過韓回應，現階段因研究所課業還沒完成，且也已安排了出國行程，所以這次選舉不考慮參加。至於中正萬華區立委提名人選，黃呂錦茹昨則表示，已確定韓冰不選了，後續由黨中央決定。

相關報導經轉傳至入口網《Yahoo》後引發網友熱議，且大部分人的意見多支持韓冰的決定，包括「讚！過好自己的日子」、「明智的決定」、「韓冰聰明唷！千萬不要被拖下水，不然人生就毀了」、「女兒有遺傳到老爸的智慧，讚啦！千萬別去淌混水」、「當個普通女孩就好，不建議參選立委」。