民進黨總統參選人賴清德預計8月將訪巴拉圭，期間有過境美國行程；但有媒體人爆料，美國只允許1場僑界晚宴，而且不得公開，也不允許會見美眾議院議長麥卡錫。前立委郭正亮表示，如果說美方限制賴清德只能辦一場僑宴，賴清德就很尷尬了，要選擇紐約、還是華盛頓來辦？

郭正亮14日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，對美國來說，11月APEC有高峰會，所以絕對不會允許賴清德踩紅線。可是賴清德訪美的時間剛好是在8月中，不知道他會用什麼形式來表現。

郭正亮接著指出，如果美方限制賴清德只能辦一場僑宴，賴清德就很尷尬了，要選擇紐約、還是華盛頓來辦？這是很尷尬的事情。比如他到紐約過夜，結果晚上沒有活動，不是很尷尬嗎？而到華盛頓也不可能不辦僑宴，這太奇怪了。

郭正亮表示，至於賴清德可不可以去AIT 辦事處，比照外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄那種規格，可以自由拍照，還可以帶攝影師進去。但賴清德會有這個規格嗎？而且那不是華盛頓特區，而是過一條河對面的馬里蘭州，到底可以見到國務院跟白宮哪些人。而中國大陸一定會知道賴清德的訪美行程，不可能會有意外發生。

主持人問到，誰會是「美選之人」？郭正亮表示，羅森柏格第一個來就見侯友宜，她覺得侯友宜比較穩定。