一名台中女子在交友軟體認識男網友「阿宏」，兩人相約出遊，女子卻被載到嘉義丟包，引發議論，有網友認為女子使用「照騙」，也有人大罵阿宏行徑太渣，就有鄉民表示，比起假照片，女子出門連一毛錢都沒帶才是最離譜的。

阿宏丟包事件在臉書社群、PTT八卦版掀起熱烈討論，有網友在PTT八卦版發問「你是阿宏你會幫出車資嗎」，原PO說，若約出來驚覺對方用照騙，原本想說都約出來了就忍了，卻又發現對方身無分文，絲毫沒有在行程中花錢的打算，鄉民們會越想越不對勁丟包，還是發揮紳士精神出車資讓對方回家？

鄉民紛紛留言：「我會給他500，讓他自行去火車站回家」、「不會出錢，但會載她到火車站」、「丟包很沒品，至少給點錢吧」、「不會載到這麼遠丟包」、「直接送去火車站」。

不少人更直言，女方完全沒帶錢太誇張：「不論長怎樣出門玩不帶錢本身就很沒禮貌」、「女的不知道哪來自信，一塊錢都不帶」、「就算約好是男生出錢，至少自己帶個車錢吧」、「連零錢都沒有，比用照騙還可惡，擺明就是要白吃白喝」、「無法理解和未見過面的人相約出遊，還不帶錢的心態」。