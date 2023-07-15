儘管大型銀行獲利表現優異，美股今天漲跌互見，週線則收高。

道瓊工業指數終場上漲113.89點，或0.33%，收在34509.03點。

標準普爾500指數下跌4.62點，或0.10%，收在4505.42點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌24.87點，或0.18%，收在14113.70點。

費城半導體指數下跌46.720點，或1.23%，收在3750.414點。（譯者：徐睿承）1120715