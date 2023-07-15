有美國電視圈奧斯卡獎之稱的「黃金時段艾美獎」（Primetime Emmy Awards）入圍名單周三（12日）揭曉，脫離英國王室移居美國的哈利王子夫婦去年底推出、大為轟動的網飛紀錄片《哈利王子與梅根》未獲任何獎項提名。英國《鏡報》13日報導，王室專家透露，梅根為此非常不滿，哈利心煩意亂，只是不便對外表露。

《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）2022年12月於網飛（Netflix）首播，距離哈利祖母、英國女王伊麗莎白二世駕崩僅3個月。這齣紀錄片是哈梅合開的製作公司進軍好萊塢的力作，據悉合約金額高昂，也是哈梅與網飛的第一件合作案。外界盛傳接下來的紀錄片主題會從哈利為軍人從事的慈善事業或哈利重返非洲之中二選一。

紀錄片一共6集，播出4天累積收視時數就飆到8160萬小時，打破網飛紀錄之餘卻飽受批評，形同「叫座不叫好」，最受抨擊之處的就是兩人在紀錄片裡談論英國王室的方式。王室專家、《君王》（Majesty）雜誌總編輯席維德（Ingrid Seward）說：「哈利與梅根在這個系列的紀錄片裡談論王室時，彷彿把王室當成仇敵，自詡努力拯救世界。」然而這齣紀錄片連黃金時段艾美獎的邊兒都沾不上，哈利與梅根很不爽，「但當然不會表現出來」。

哈利與梅根2022年底在網飛推出的紀錄片《哈利王子與梅根》，並未獲得美國黃金時段艾美獎任何提名。

兩人對王室的攻擊包括哈利暗指王室蔑視他迎娶梅根的決定，因為梅根是來自美國的女演員；哈利還說，母親黛安娜王妃去世後，把他撫養長大的是「在非洲的第二個家庭」。

席維德說，紀錄片開播4天，收視時數刷新網飛紀錄，這代表觀眾似乎想看王室受到攻擊，但「顯然不足以獲得艾美獎提名」，這齣紀錄片「以近距離觀察哈梅在他們蜂蜜色、玫瑰色的世界裡面臨的『困難』」。

《哈利王子與梅根》在黃金時段艾美獎入圍名單滑鐵盧，這是今年6月哈利與梅根的製作公司與思播（Spotify）聯合聲明不續約以來遭遇的最新挫敗。據報這對夫妻近來自認「老是不走運」。

The 2023 HCA TV Awards nominees for Best Streaming Nonfiction Series are:



Harry & Meghan

Prehistoric Planet 2

Rainn Wilson and the Geography of Bliss

Rennervations

The 1619 Project

The Reluctant Traveler with Eugene Levy #HCATVAwards #NonfictionSeries pic.twitter.com/tF7eiRxMCv — Hollywood Critics Awards (@HCAcritics) July 11, 2023

這齣紀錄片沒能擠進黃金時段艾美獎入圍名單，但在「好萊塢影評人獎」（Hollywood Critics Awards）非虛構類最佳串流節目類別獲得提名。黃金時段艾美獎入圍名單由美國電視藝術與科學學院（ATAS）大約2萬名會員票選產生；好萊塢影評人獎入圍名單由好萊塢影評人協會電視獎項委員會以匿名投票程序產生，委員會由180人組成，其中僅27人有投票權。

席維德說，哈梅在工作領域運氣不佳，諷刺的是，兩人只要集中火力披露自己的事情、而非從事較為嚴肅的創作，就能引起大眾的興趣，「他們已在自身周圍打造一座鍍金的期望牢籠，難以脫身」。