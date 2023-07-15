82歲動畫大師宮崎駿睽違10年，再度推出動畫電影《你想活出怎樣的人生》，7月14日於日本院線上映。該片映前從未宣傳，甚至連預告片、劇照也沒有，只有對外釋出一張簡單的海報，製片人鈴木敏夫表示，此種反公關式的宣傳，是為了最小程度降低觀眾觀影的興趣。不過，當地有影迷看完電影，覺得沒有映前宣傳，反而是好事。

綜合《smart FLASH》、《FRaU》、《BBC》、《NHK》、《讀賣新聞》報導，動畫電影《你想活出怎樣的人生》是宮崎駿繼2013年推出《風起》，時隔10年的新作，當時他在《風起》上映記者會，自曝因為年紀和身體因素將要封筆，「我的動畫長片時代已經結束了。」不過，後來他又撤回退休聲明，並在2016年對任職吉卜力工作室經理的好友鈴木敏夫，提出關於《你想活出怎樣的人生》企劃。

《你想活出怎樣的人生》靈感取自日本作家吉野源三郎，1937年發表的同名小說，被年少的宮崎駿讀過，但他與鈴木敏夫合作的電影則是另一個略帶奇幻色彩的故事。此外，由於《你想活出怎樣的人生》上映之前從未曝光聲優（配音員）陣容，也沒多做宣傳，甚至不見預告片、劇照，只有對外釋出一張簡單的海報，不免讓其成為另類的話題。

對此，鈴木敏夫此前受訪提到，這種反公關式的宣傳是為了讓觀眾，在當今資訊爆炸的時代，以一顆乾淨的心去觀影，同時最小程度降低因為宣傳流失的興趣，「我不知道大家會怎麼想？但在資訊爆炸的時代，搞不好沒有資訊才是一種娛樂，雖然不知道這麼做是否行得通，但我還是願意相信自己。」宮崎駿則對鈴木敏夫透露，「你確定不宣傳行得通嗎？」雖然他嘴上表示願意相信好友，但仍忍不住直呼「好擔心」。

報導指出，《你想活出怎樣的人生》以第二次世界大戰的日本為背景，故事圍繞一個名叫牧眞人的少年展開。久石讓負責配樂、米津玄師演唱主題曲，聲優（配音員）陣容包括山時聰真、木村拓哉、菅田將暉、柴咲幸、木村佳乃、竹下景子。如今正式上映，東京新宿區的幾家影院上午和晚上場次的門票幾乎售罄，也獲得不少好評，有粉絲直言「當我看到這部作品當下，我覺得宮崎駿導演是個『怪物』，我仍能感受到他對這部作品的熱情」，另有人指出，看完電影非常感動，認為映前沒有多加宣傳是對的決定。

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