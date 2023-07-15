大陸黑龍江省哈爾濱市一名女子，日前由於無法忍受公車環境太冷，要求司機關掉空調，否則就要投訴相關單位，接著就和司機、聲援司機的乘客大吵了起來。對此，巴士公司客服回應，當時車內溫度符合規定，就算女子投訴相關單位，也是無效且不受理。

綜合陸媒報導，當時坐在公車前排座位、頭戴鴨舌帽的女子，要求司機把空調關掉，因為她覺得車內的溫度太低，感到很冷。隨後女子更稱，若對方不答應自己的意見，就要投訴相關單位。

不過，此時正在開車的司機，並未將女子的一番話聽進去。女子見狀堅持己見，同時音量越來越大，引起了其餘乘客的注意，結果乘客紛紛聲援司機，也提醒女子可換到遠離冷氣通風口的座位。

事後，巴士公司客服表示，市政府和交通局有規定，室溫達到多少度就該開空調，讓公車的溫度保持在攝氏28度以下，司機無權私自決定。客服強調，當時的情況應是「少數人服從多數人」，還說就算女子投訴相關單位，也是無效且不受理。

（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

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