網路交友盛行，約炮只要備妥保險套，就能確保性病不上身？泌尿科醫師表示，保險套並不能提供100%的保護，某些性病，如疱疹病毒和梅毒，可能在沒有皮膚接觸的情況下傳播；此外有些性病沒有明顯的症狀，所以最好的預防是結合保險套和定期的性病檢查。

台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書上表示，多數民眾對性病有一些誤解跟迷思，甚至因為錯誤的觀念而有不當的行為、增加性病的風險。他列舉4大常見錯誤迷思。

1. 性經驗豐富才會得性病？

性病不只會影響性經驗豐富的人群。因為除了不安全的性行為，性病也可以透過其他途徑傳播。無論性行為頻率如何，保持安全性行為和接受定期性病檢查都很重要。

2. 使用保險套就可以完全預防性病？

保險套並不能提供100%的保護，某些性病，如疱疹病毒和梅毒，可能在沒有皮膚接觸的情況下傳播。此外，保險套的正確使用和儲存也很重要。最好的方式是結合保險套和定期的性病檢查，以最大程度地降低性病的風險。

3. 只有外陰部感染才是性病的徵兆？

性病可以影響不同的身體部位，並表現出多種症狀。除了外陰部感染，性病還可能影響尿道、肛門、口腔和其他身體黏膜，一些常見的性病症狀包括異常的分泌物、灼熱感、排尿困難、疼痛或不適感等。然而，有些性病可能沒有明顯的症狀，這使得定期檢查更加重要。

4. 性病沒有有效的治療方法？

其淋病、梅毒和性病性肝炎等大多數性病是可以治癒的。愛滋病雖然不能治癒，但可以通過抗病毒藥物有效地控制。