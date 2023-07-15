美海軍P-8A反潛機。(中時資料庫)

我國防部13日表示，一架美軍P-8A反潛機沿著台海中線，由北往南飛行，有26架共機出海監控，中美軍機的飛行員隔空互嗆。退役少將栗正傑表示，台灣海峽很淺，所以不需要用到反潛機，軍事政治的動作意義比較大。前立委郭正亮則認為，美國飛機又來台海，會是一個很麻煩的問題。

美國海軍一架P-8A反潛機，13日上午沿臺灣海峽中線以西由北向南航行，立即遭到大陸多次廣播警告，到苗栗新竹外海後切入中線以東繼續向南飛行，隨後共機即出動26架各型戰機應對並擾威。但美國軍機罕見的舉動，似乎向大陸再度宣示「 海峽中線存在」的意味濃厚。

《Taiwan ADIZ》粉專當天也釋出多段錄音顯示，中共空軍以中英文廣播警告至少4次「美國空軍，你已接近我領空，立即離開，否則將遭到攔截」 ，P-8A並未理會，回嗆「根據國際法我是合法航行」，直到苗栗新竹外海時才切入中線以東，隨後中共即出動26架各型戰轟機應對，並同時擾台示威。

對此，栗正傑14日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美軍P-8A反潛機到台海中線來，純粹就是軍事政治的動作。因為台灣海峽不會有潛艇，台灣海峽很淺。坐飛機往下看，搞不好就會看到潛艇，所以不需要用到反潛機。如果美國要做軍事上的偵查動作，應該是用RC-135。

栗正傑接著指出，美軍使用反潛機在軍事上，沒有太大意義，因為若是要偵查，也是使用電子偵察機，而不應該使用反潛機。因此，雙方軍事政治的動作意義比較大。

郭正亮表示，美國飛機又來台海，會是一個很麻煩的問題。因為美國前一陣子在南海抵近偵查時被趕走，可是又不能示弱，當時鍾雲號軍艦被趕走。美國國務卿布林肯剛離開中國大陸，回美國時，隔天海警船就來了，並不是軍艦。美軍去年抵近偵查南海1500次，前年1200次，所以這個動作，美國是不能停的，可是又怕被驅趕，就飛到別的地方，就飛到台灣來。