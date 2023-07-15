新北市新店區平廣溪水質清澈、河床平坦，溪流環境純淨天然，更因生態資源豐富而成為釣客眼中的聖地，但近日有民眾發現，該溪流採用水泥駁坎保持水土，但駁坎坡度過高、無處落腳，導致附近山羌來喝水後卻「無路可走」，最終只能餓死或淹死。

據了解，平廣溪全長約10公里，源自江南角山，流經廣興、廣平兩村落，後注入新店溪，因溪水澄淨碧藍而得到「藍夢溪」美名。而該溪流擁有乾淨無污染的天然冰冷山泉，每到夏日往往會吸引眾多遊客來此戲水納涼，更是許多生物的重要棲息地。

釣客曾目睹疑似懷孕的母羌想跳上駁坎卻無路可走，最終只能落入水中、生死不知。（圖／翻攝余兆祥YouTube）

7月7日上午，記者來到平廣溪，該河流鄰近都市卻鮮少開發，映入眼簾是滿目綠意，除溪水潺潺和蟲鳴鳥叫外幾乎不聞喧囂，更有釣客來此悠閒垂釣，儼然是室外桃花源的悠閒景象，但在平靜美麗的外表下，卻暗藏著生靈的絕命陷阱。

「這邊很多山羌啊，跑來跑去的。」當地釣客透露，由於平廣溪水質清澈，山羌們總會來此嬉戲飲水，釣魚時可以看到這些宛如精靈的小可愛在附近徘徊，但當地河流工法對山羌並不友好，牠們跳下河邊後往往難逃死亡命運，當地民眾則定期會來「收水流屍」，形成詭異的「生態循環」。

「每次來，每次都有死掉的山羌。」釣客余兆祥長期在平廣溪觀察並影像紀錄，他發現該處人工駁坎已成為山羌的死亡陷阱，由於駁坎平整陡峭，山羌一旦跳下便難以重返山林，只能被困在不到一公尺的駁坎中，最終在無食物可吃的情況下餓死，或在驚惶逃竄中溺死，他自己就曾目睹多次山羌慘況，希望相關單位能採用改良駁坎，為這些寶貴生命留下一條活路。

台北水源特定區管理局表示，平廣溪多段不同形式駁坎存在年代久遠，興建單位未可考，且早期可能尚無友善生態考量，後續將委請顧問公司調查評估並盤點平廣溪河段動物通道之需要性。

因平廣溪河流工法對山羌並不友好，牠們跳下河邊後往往難逃死亡命運，當地民眾則定期會來「收水流屍」。（圖／翻攝余兆祥YouTube）

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