新北市新店區平廣溪水質清澈、生態豐富，是釣客眼中的「釣魚聖地」，但當地人工駁坎坡度陡峭、無處落腳，導致山羌跳到河邊喝水後無法重歸山林，有釣客3次目睹羌屍，更曾看到一隻疑似懷孕的母羌無處可逃，最終只能再跳進河中生死未卜，期望能採用生態工法以保護生態安全。

釣客余兆祥長年在平廣溪觀察並影像紀錄，他曾6度在當地發現山羌身影，包括3次遺體和3次受困，由於該處駁坎平整陡峭，山羌一旦跳下便難以重返山林，只能被困在不到一公尺的駁坎中，最終在無食物可吃的情形下餓死，或在驚惶逃竄中溺死。

曾有疑似懷孕的母羌多次想沿著駁坎跳上樹林，最終卻只能失敗落地，其撞擊摩擦的畫面讓人極為心疼。（圖／翻攝余兆祥YouTube）

根據余兆祥拍攝的影片，他曾目睹一支腹肚碩大、疑似懷孕的山羌在溪流中掙扎，嘴巴更因不明原因而受傷出血，那隻山羌最終在其指引下成功上岸，但牠多次想沿著駁坎跳上樹林，最終卻只能失敗落地，其肚子在水泥地上撞擊摩擦的畫面讓人極為心疼。

而余兆祥試圖護送該山羌上岸，但野生動物驚恐不願接觸人類，見他走近反而掉頭逃竄，最終又跳進溪中離開，但平廣溪上游沿岸也皆是水泥駁坎，該山羌生死不得而知；他也曾在平廣溪中發現已長滿蒼蠅的山羌屍體，大自然的險峻與人為破壞讓他連連搖頭，他不忍無辜生靈受損，將畫面放上網路希望能引起大眾注意，希望相關單位能採用生態工法改良駁坎，為這些寶貴生命留下一條活路。

影片曝光後也引發熱烈討論，網友期望駁坎能改採生態工法改造，如南投鹿谷和雅橋的河水加固工程就是以現地竹子搭建而成，為野生動物搭建竹梯、安全上下，經生態監測，發現白甲魚、石賓、鬚鱲、明潭吻鰕虎等數量翻倍成長，野山羊和台灣獼猴也利用竹梯來去自如，為當地山間動物留下無限生機。

台北水源特定區管理局表示，平廣溪多段不同形式駁坎存在年代久遠，興建單位未可考，且早期可能尚無友善生態考量，後續將委請顧問公司調查評估並盤點平廣溪河段動物通道之需要性。

釣客余兆祥曾3次在溪水中發現山羌屍體，他還為其收屍以保護水質。（圖／翻攝余兆祥YouTube）

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