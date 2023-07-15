法新社報導，在若干瓦格納戰士和他們的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）獲准流亡至白俄羅斯的協議下，這場兵變短暫告終。
白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）對這項協議感到質疑，他本月稍早時表示，並未見到瓦格納戰士轉往他的國家。
不過，白俄羅斯國防部似乎證實至少有一些瓦格納戰士已經抵達。
白俄羅斯國防部聲明指出，瓦格納私人軍事公司的戰士在一些軍事訓練中擔任教官。
根據白俄羅斯國防部公布的影片顯示，戴著面罩的戰士擔任士兵操演的教官。
瓦格納集團（Wagner）在俄羅斯兵變失敗、導致前途不明達數週後，白俄羅斯今天指出，這個俄羅斯傭兵組織的教官正在訓練白俄軍隊。
法新社報導，在若干瓦格納戰士和他們的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）獲准流亡至白俄羅斯的協議下，這場兵變短暫告終。
白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）對這項協議感到質疑，他本月稍早時表示，並未見到瓦格納戰士轉往他的國家。
不過，白俄羅斯國防部似乎證實至少有一些瓦格納戰士已經抵達。
白俄羅斯國防部聲明指出，瓦格納私人軍事公司的戰士在一些軍事訓練中擔任教官。
根據白俄羅斯國防部公布的影片顯示，戴著面罩的戰士擔任士兵操演的教官。
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