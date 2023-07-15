法新社報導，在若干瓦格納戰士和他們的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）獲准流亡至白俄羅斯的協議下，這場兵變短暫告終。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）對這項協議感到質疑，他本月稍早時表示，並未見到瓦格納戰士轉往他的國家。

不過，白俄羅斯國防部似乎證實至少有一些瓦格納戰士已經抵達。

白俄羅斯國防部聲明指出，瓦格納私人軍事公司的戰士在一些軍事訓練中擔任教官。

根據白俄羅斯國防部公布的影片顯示，戴著面罩的戰士擔任士兵操演的教官。