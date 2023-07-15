情侶出遊想拍照留念，男友的拍照技術卻令人不忍直視。一名女網友分享，請男友幫拍在橋上站著的美照，結果成品卻像是要過「奈何橋」，讓她看了又氣又想笑，吸引了2千多位網友朝聖狂讚，不少人笑歪直呼，男友好強，直接拍出地府的感覺。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，和男友一起出去玩，想在一座橋上面拍美照，結果男友的拍照技術不知道怎麼了，成品竟然像是在「奈何橋」。從照片中可見，橋上有不少行人通過，但不管是人還是橋都呈現出詭異的青綠色，讓人有種在地獄裡面的感覺。

貼文引起網友討論，不少人看了嚇一跳，「這根本就是奈何橋」、「接下來可以問要不要喝孟婆湯」、「一瞬間以為中間小女孩脖子是180°轉過來的，嚇歪」、「前往地府的橋」、「我第一眼以為拍鬼片哦！」

另有網友大讚原PO男友很會拍，畢竟一般人想拍出這樣的效果，可能都做不到。「懂拍，肯定是靈異片導演的料」、「給無限個讚，很強！根本就是天才」、「這男友好強啊」、「高手，把陰間的fu都展現的淋漓盡致」。