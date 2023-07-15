曾連任五屆的前民進黨基隆市議員游祥耀昨（14）日凌晨驚傳離世，享年68歲。基隆市議員張顥瀚發文憶及與游祥耀的過往，並表示游是長期替民主奮鬥的前輩，也是願細心指導後輩的導師，「前輩的離去令人惋惜，但他的武士精神將會持續流傳」。

張顥瀚昨在臉書以「再會了！正義武士」為題發文，並透露接到民主前輩游祥耀離世的噩耗，雖然謝謝老天讓前輩走得安詳，但他心中仍充滿無限的感慨。張顥瀚PO出與游祥耀的合照，這是他當選第一屆議員時，游祥耀特別拿到服務處送給他的掛字。當時游祥耀提點他作為一個政治工作者，除了莫忘自己為民服務的初衷，更要時時學習，並讓自己成長為更好的一個人。

張顥瀚透露，不管是選民服務或是議事問題，只要遇到不知該如何處理的困難時，游祥耀也都會第一時間從他的角度給予許多的建議，並笑稱雖然建議都很火辣，害他不知該不該運用。

張顥瀚說游祥耀前陣子身體狀況已經很不舒坦，但聽到他受傷縫了數針，還是第一時間傳訊息並替他加油。「這就是他！」張顥瀚表示，游祥耀雖然有時候一臉看起來很兇、講話很機車，但卻是一位心思細膩，用心照顧身旁所有朋友的人。對他而言，游祥耀不僅是長期替民主奮鬥的前輩、願意細心指導後輩的導師，也是一同唱歌喝酒的忘年朋友，「前輩的離去令人惋惜，但他的武士精神將會持續流傳！」

游祥耀過往總給人敢衝敢言的形象，其中他曾在2013年10月19日時，與多位民進黨基隆市議員在國立臺灣海洋大學門口踩在校徽與校訓上，並高舉「還我捷運」、「不可背信」等抗議標語，時任總統馬英九車隊經過時，他們便將鞋子朝車隊丟過去。

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